Actualisation Apple iMac lancée avec un design élégant, une puce M1 et un choix de 7 couleurs: spécifications, prix et tout ce qu’il faut savoir

Le nouvel iMac est proposé dans un choix de sept couleurs vives.

Apple a lancé l’iMac de nouvelle génération aux côtés du nouvel iPad Pro, de l’Apple TV 4K et du tracker d’objets AirTag lors de son événement virtuel “ Spring Loaded ” mardi soir. Comme l’iPad Pro, la grande fonctionnalité phare de l’iMac est le système M1 personnalisé d’Apple sur puce. Non seulement cela apporte des gains de performances, mais cela permet également au tout-en-un d’avoir un «design beaucoup plus compact et remarquablement fin». Un choix de sept couleurs vibrantes accentue encore son profil net comme un rasoir.

L’iMac ne mesure que 11,5 mm d’épaisseur, selon Apple. La carte mère plus petite permet une telle configuration. L’iMac est si compact (le dos est maintenant complètement plat), Apple a déclaré qu’il occupe 50% moins d’espace que le modèle de la génération précédente, de sorte qu’il peut facilement s’intégrer dans beaucoup plus d’endroits. Il dispose de deux ventilateurs censés fonctionner la plupart du temps (moins de 10 dB).

L’iMac ne mesure que 11,5 mm d’épaisseur.

Apple a également apporté des modifications sur le front. L’iMac dispose d’un écran 24 pouces dans un châssis légèrement plus grand que la version 21,5 pouces. Il a des lunettes plus minces sur trois côtés – bien qu’il y ait encore un menton important. En parlant d’informations d’identification, il dispose d’un écran Retina 4,5K avec 11,3 millions de pixels, 500 nits de luminosité et plus d’un milliard de couleurs.

Il existe une nouvelle caméra FaceTime HD 1080p, une matrice de 3 microphones et un système audio à six haut-parleurs qui prend également en charge l’audio spatial lors de la lecture vidéo avec Dolby Atmos.

L’iMac dispose d’un écran de 24 pouces.

Pour la connectivité, l’iMac est livré avec jusqu’à quatre ports USB C, dont deux ports Thunderbolt. il se charge via un nouveau connecteur d’alimentation magnétique avec adaptateur – il abrite également un port Ethernet 1 Gbps supplémentaire sur le modèle haut de gamme.

Apple proposera également trois modèles de Magic Keyboard avec boîtiers en aluminium, de couleur assortie aux iMac respectifs (vert, jaune, orange, rose, violet, bleu et argent). Le clavier fourni comprendra également Touch ID.

Prix ​​et disponibilité de l’iMac Apple en Inde

L’iMac avec GPU 7 cœurs, CPU 8 cœurs, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD commence à Rs 1,19,900. Les options de couleur disponibles incluent le vert, le rose, le bleu et l’argent.

Le modèle avec GPU 8 cœurs, CPU 8 cœurs, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et deux ports USB 3 supplémentaires commence à Rs 1,39,900. Les options de couleur disponibles incluent le vert, le jaune, l’orange, le rose, le violet, le bleu et l’argent.

Il sera disponible à la commande à partir du 30 avril et expédié dans la seconde quinzaine de mai.

