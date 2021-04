Actualisation de l’iPad Pro lancée avec la puce Apple M1, le modèle 12,9 pouces reçoit un écran Liquid Retina XDR

Vous avez «normalement» le choix entre des tailles d’écran de 11 et 12,9 pouces.

Apple a lancé l’iPad Pro de nouvelle génération lors de son événement virtuel “ Spring Loaded ” mardi soir. Il y a de gros changements matériels à venir, mais la mise à jour la plus importante est peut-être le système M1 sur puce. La nouvelle puce rend le dernier iPad Pro jusqu’à 50% plus rapide que le modèle de génération précédente basé sur l’A12Z Bionic.

La puce M1 a fait ses débuts avec les ordinateurs MacBook Air, MacBook Pro et Mac Mini l’année dernière. C’est la première fois qu’il arrive sur le facteur de forme iPad promettant de fournir «un bond en avant en termes de performances». La plupart des tablettes concurrentes ont déjà du mal à égaler les performances de l’iPad, si quoi que ce soit, le M1 devrait élargir encore davantage cet écart.

Outre les gains de performances, Apple revendique également une durée de vie de la batterie améliorée. Cela représente jusqu’à 10 heures sur les modèles Wi-Fi et 9 heures sur les modèles Wi-Fi et Cellular. En parlant de cela, l’iPad Pro prend désormais également en charge la connectivité 5G. Apple a également ajouté la prise en charge de Thunderbolt 3 et USB4 à cette génération d’iPad Pro.

Apple présente également le clavier magique iPad Pro en blanc.

Vous avez «normalement» le choix entre des tailles d’écran de 11 et 12,9 pouces. Ce dernier obtient également des informations d’identification d’affichage améliorées. L’iPad Pro 12,9 pouces est doté d’un écran Liquid Retina XDR à base de mini LED. En raison de leur petite taille, Apple peut inclure 10000 mini LED (72 LED sur l’iPad Pro précédent) et 2500 zones de gradation locales pour une luminosité théorique de 1000 nits (ce qu’elle appelle une luminosité de niveau XDR) et une luminosité de 1 million pour un. Rapport de contraste. Le modèle 11 pouces s’en tient à un écran Liquid Retina.

Ailleurs, l’iPad Pro de nouvelle génération est également livré avec des caméras améliorées. À l’avant, il dispose d’une nouvelle caméra TrueDepth ultra grand angle de 12 MP avec un champ de vision de 122 degrés et une fonction appelée “ scène centrale ” pour effectuer un panoramique et suivre automatiquement l’utilisateur pendant les appels vidéo. Les caméras arrière 12MP grand angle et ultra grand angle bénéficient quant à elles du Smart HDR 3 et de meilleures capacités en basse lumière.

Prix ​​et disponibilité de l’Apple iPad Pro France

L’iPad Pro sera disponible dans jusqu’à cinq configurations (128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To) et deux finitions (argent et gris sidéral).

L’iPad Pro 11 pouces commence à Rs 71 900 pour le modèle Wi-Fi et à Rs 85 900 pour le modèle Wi-Fi + Cellular. L’iPad Pro 12,9 pouces commence à Rs 99,900 pour le modèle Wi-Fi et Rs 1,13,900 pour le modèle Wi-Fi + Cellular.

Il sera disponible à la commande à partir du 30 avril et expédié dans la seconde quinzaine de mai.

