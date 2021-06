Actualisation potentielle du MacBook Pro Apple Silicon 16 pouces référencée dans les documents réglementaires chinois

Alors que des rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait dévoiler un nouveau MacBook Pro 16 pouces avec Apple Silicon pourrait être dévoilé à la WWDC la semaine prochaine, un nouveau dossier réglementaire ajoute encore de l’huile sur le feu. Un nouveau rapport souligne aujourd’hui que le fournisseur d’Apple, Sunwoda Electronic, a déposé en avril une liste pour une nouvelle batterie, potentiellement destinée à la mise à jour du MacBook Pro 16 pouces.

Comme repéré pour la première fois par MacRumors, il s’agit de la même base de données réglementaire à partir de laquelle les statistiques de la batterie de l’iPhone 13 ont été potentiellement révélées plus tôt cette semaine. Les détails sur la base de données spécifique ne sont pas clairs, mais les deux dépôts ont été effectués par le fournisseur Apple Sunwoda Electronic.

La batterie révélée aujourd’hui comporte un identifiant de modèle de type Apple A2527 et est évaluée à 8 693 mAh/11,45 V. C’est légèrement plus petit que la batterie 8 790 mAh/11,36 V utilisée dans le MacBook Pro 16 pouces de la génération actuelle. Cependant, toute différence dans la durée de vie de la batterie dans le monde réel sera probablement négligeable en raison de l’efficacité beaucoup plus élevée de la puce Apple Silicon qu’Apple utilisera dans le MacBook Pro 16 pouces sorti cette année. En fait, il est probable que le nouveau modèle offrira une autonomie de batterie plus longue que son prédécesseur Intel en raison des améliorations d’efficacité.

Ce qu’il est important de garder à l’esprit, c’est que cette liste réglementaire n’établit aucun lien spécifique avec le MacBook Pro 16 pouces ou même directement avec Apple. MacRumors en déduit qu’en raison des similitudes avec la batterie actuelle du MacBook Pro 16 pouces, ainsi que des rumeurs d’un rafraîchissement imminent, cette liste est liée au nouveau modèle.

Pour corroborer cela, . a pu confirmer que les statistiques de tension de cette liste de batteries de Sunwoda Electronic correspondent aux spécifications révélées concernant l’actualisation du MacBook Pro 16 pouces lors d’une fuite de ransomware plus tôt cette année.

Le dossier réglementaire ne révèle rien d’autre sur la mise à jour imminente du MacBook Pro 16 pouces. Apple devrait également sortir un nouveau MacBook Pro 14 pouces avec Apple Silicon à l’intérieur. Les deux sont censés comporter des écrans mini-LED et de nouveaux ports, tels que des cartes HDMI et SD.

Les nouveaux MacBook Pro devraient présenter un nouveau design avec des bords plats, inspirés de l’iPad Pro et de l’iPhone 12. Selon Bloomberg, les nouveaux modèles pourraient arriver dès cet été et utiliseront un processeur à 10 cœurs avec huit haut -noyaux de performance et deux cœurs d’efficacité. Jon Prosser a annoncé que les nouveaux MacBooks seront annoncés à la WWDC la semaine prochaine.

Vous pouvez trouver notre résumé complet de ce à quoi vous attendre à la WWDC 2021 cette année ici.

