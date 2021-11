Actualité canine : chiot abandonné tout seul dans une boite en plastique – RSPCA enquête | Royaume-Uni | Nouvelles

Le chiot, qui n’aurait que six semaines, a été retrouvé samedi par un promeneur de chiens choqué à Feltham, dans l’ouest de Londres. Le chiot de couleur noir et feu avait un « froid glacial » et était très malade lorsqu’il a été découvert dans la boîte en plastique transparent dans un espace vert sur Hatton Road.

L’animal sans défense a été emmené d’urgence chez les vétérinaires, mais ils n’ont pas pu le sauver.

La RSPCA a lancé une enquête et lance un appel à toute personne disposant d’informations pour la contacter.

L’inspecteur de la RSPCA, Nicole Broster, a déclaré: «Il s’agit d’un incident si tragique et cela m’a brisé le cœur qu’un si petit chiot souffre autant, sachant qu’il avait été abandonné tout seul alors qu’il avait désespérément besoin d’aide.

« Le promeneur l’a décrit comme ayant un « froid glacial » lorsqu’il l’a trouvé, et lorsqu’il a été examiné par des vétérinaires, il était clair qu’il était maigre et souffrait d’une conjonctivite si grave qu’il n’était pas capable d’ouvrir les yeux.

« Il était aussi si faible et soumis qu’il était incapable de manger ou de faire plus de quelques pas.

« Abandonner n’importe quel animal est cruel et totalement inutile, nous ne savons pas depuis combien de temps le chiot a été laissé à l’intérieur du box au froid dans les buissons, et vulnérable à toutes sortes de dangers.

« Il est possible que quelqu’un l’ait largué parce qu’il est si mal, et il pourrait être un sous-produit du commerce cruel des chiots.

« C’est incroyable que quelqu’un l’ait laissé dans ces buissons et s’en soit éloigné. »

« En raison de leurs actions, il a été traité avec amour et dignité au cours de ses derniers jours et a eu toutes les chances de s’en sortir.

« C’est toujours incroyablement bouleversant pour nous quand un animal n’y parvient pas. »

Toute personne ayant des informations peut contacter la RSPCA en toute confidentialité au 0300 123 8018.