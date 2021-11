Actualité COP26 : la Fondation Gates et Amazon dévoilent de nouveaux engagements de financement liés au climat

Des étudiants manifestent lors d’un événement à San Francisco pour sensibiliser au changement climatique. (Photo de Li-An Lim via Unsplash)

Le deuxième jour des pourparlers sur le climat de la COP26 des Nations Unies a apporté des nouvelles de partenariats récemment forgés et de nouveaux engagements de financement de Bill Gates, de la Fondation Gates, d’Amazon et d’autres.

Mardi, le cofondateur de Microsoft est monté sur scène à Glasgow pour annoncer les progrès réalisés grâce à son initiative Breakthrough Energy et un engagement de 315 millions de dollars de la Fondation Bill et Melinda Gates pour soutenir la recherche agricole afin d’aider les agriculteurs des pays en développement à faire face à changement climatique.

La COP26 est considérée comme un moment crucial dans la lutte contre la crise climatique. Plus de 130 chefs d’État et de gouvernement ainsi que des milliers de diplomates participent à cet événement de deux semaines. La réunion en Écosse est l’occasion pour les pays de mettre à jour leurs engagements à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le but de prévenir les impacts les plus graves d’un monde en réchauffement. Les scientifiques avertissent que le temps presse pour éviter une catastrophe climatique.

Gates a partagé ses nouvelles lors de l’événement COP26 World Leaders Summit Accelerating Clean Technology Innovation and Deployment.

L’une de mes principales priorités ici à la #COP26 est de m’assurer que le monde accorde la priorité à la mise à l’échelle de l’innovation en matière de technologies propres. Voici le message que j’ai délivré aux dirigeants mondiaux plus tôt dans la journée : https://t.co/m4mEpj5wIb – Bill Gates (@BillGates) 2 novembre 2021

Breakthrough Energy de Gates gère plusieurs programmes, y compris une initiative d’investissement appelée Breakthrough Energy Ventures qui a levé plus de 2 milliards de dollars et réalisé des investissements dans 80 entreprises dans 11 pays.

Son programme Catalyst établit des partenariats entre les secteurs public et privé pour réduire le coût des technologies de décarbonisation et accélérer leur adoption et leur déploiement. Catalyst a obtenu 1,5 milliard de dollars de ses partenaires privés pour investir dans de nouvelles technologies, et Gates a déclaré que l’effort s’attend à « mobiliser plus de 10 fois plus de financement public et privé total ».

Les partenaires publics du programme comprennent le Royaume-Uni et le département américain de l’Énergie, avec des soutiens privés tels que Microsoft, American Airlines, Bank of America, GM, Citi Bank et d’autres.

Catalyst s’engage également dans des initiatives internationales, notamment Mission Innovation, une cohorte de 22 pays et la Commission européenne travaillant au développement de technologies à faible émission de carbone, et cela fait partie d’un protocole d’accord avec la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement pour investir jusqu’à 1 milliard de dollars. d’ici 2026 dans les technologies innovantes.

« Ensemble, nous devons construire une révolution industrielle verte – une révolution qui arrête le changement climatique, protège les communautés vulnérables et met le monde sur la voie du progrès », a déclaré Gates dans son discours à la COP26, qui se tient à Glasgow.

Pendant de nombreuses années, Gates s’est concentré sur la santé mondiale par le biais de la fondation basée à Seattle qu’il co-dirige avec son ex-femme Melinda French Gates. Gates a officiellement lancé Breakthrough Energy Ventures en 2016, et son engagement dans les questions climatiques s’est intensifié depuis. Cela a inclus une extension de l’effort à l’organisation faîtière Breakthrough Energy et la publication de son livre sur le climat plus tôt cette année.

Amazon et Bezos

Lundi, Jeff Bezos, le titan de la technologie Pacific Northwest, a annoncé de nouveaux développements pour son fonds Bezos Earth Fund de 10 milliards de dollars. Le fondateur d’Amazon prendra également la parole lors du sommet mondial.

Le deuxième jour de la #COP26 est en cours alors que @JeffBezos et d’autres se préparent à prendre la parole au Sommet des dirigeants mondiaux. https://t.co/XIWsFzHDNv – Bezos Earth Fund (@BezosEarthFund) 2 novembre 2021

Bezos a récemment confié la direction d’Amazon à Andy Jassy, ​​qui avait son propre rôle à jouer à la COP26.

Amazon est la coalition d’ancrage du secteur privé pour un effort mondial appelé LEAF (Lowering Emissions by Accelerating Forest Finance) qui a été lancé en avril. Mardi, LEAF a annoncé qu’elle disposait d’un milliard de dollars de financement pour les pays et les États qui s’engagent à protéger les forêts tropicales et subtropicales, qui contiennent d’énormes volumes de carbone. L’organisation affirme qu’elle est « en voie de devenir l’un des plus grands efforts public-privé jamais déployés pour protéger les forêts tropicales ».

Le Costa Rica, l’Équateur, le Ghana, le Népal et le Vietnam sont les premières nations qui recevront des paiements dans le cadre du programme de compensation carbone.

« Je suis fier du travail d’Amazon au cours des six derniers mois avec les gouvernements de Norvège, du Royaume-Uni et des États-Unis, et un nombre croissant d’autres entreprises de premier plan, pour mener cette importante initiative et mobiliser 1 milliard de dollars pour lutter contre la déforestation tropicale, », a déclaré Jassy dans un communiqué.

maire de Seattle

La mairesse de Seattle, Jenny Durkan, est également présente à l’événement COP26. Lundi, elle a annoncé un décret avec une liste d’initiatives pour réduire les émissions de carbone de la ville. Ils comprennent une proposition de nouvelles normes de construction écoénergétiques, la réduction de l’utilisation de combustibles fossiles dans les bâtiments appartenant à la ville d’ici 2035, la gratuité des transports en commun pour les étudiants et la création de programmes pour encourager le passage à l’électrification pour les résidents, les entreprises et les gouvernements.

« D’une nouvelle norme d’étés enfumés et de chaleur dangereuse à Seattle, je n’ai jamais vu les impacts du changement climatique auxquels nous sommes actuellement confrontés », a déclaré Durkan dans un communiqué. « Nous avons investi des milliards pour soutenir les transports écologiques, les bâtiments efficaces et d’autres politiques visant à atténuer le changement climatique, mais nous savons que nous devons faire plus pour atteindre le zéro net.