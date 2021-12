Actualité de Boris Johnson : Le Premier ministre doit-il démissionner ? | Politique | Nouvelles

Boris Johnson : l’ancien ministre conservateur suggère un « changement de Premier ministre »

Lors de la conférence de presse de Downing Street hier soir, le Premier ministre a annoncé que tout le monde en Angleterre devrait travailler à domicile dans la mesure du possible, des masques faciaux doivent être portés dans tous les lieux intérieurs, y compris les théâtres et les cinémas, des passeports vaccinaux seront requis pour les discothèques et autres grands lieux, et il y aura des tests quotidiens sur les personnes identifiées comme contact de cas Covid. Les nouvelles mesures devraient provoquer une rébellion conservatrice à Westminster.

Le député conservateur de Wokingham, John Redwood, a déclaré : « Je m’attends à ce qu’un nombre record de députés conservateurs votent contre ces dernières restrictions. Beaucoup d’autres cette fois-ci ne pensent pas qu’une bonne affaire a été faite. »

Le conservateur SMP Douglass Ross a déclaré: «Il n’y a aucune preuve que les passeports vaccinaux arrêtent la propagation de Covid.

« Je n’ai pas voté pour eux à Holyrood et je ne voterai pas pour eux à Westminster. »

Le député conservateur de Mansfield Ben Bradley a tweeté : « J’ai dit que je ne voterais pas pour les passeports vaccinaux, qui, à mon avis, sont inefficaces et discriminatoires. Je ne peux pas non plus voter pour des restrictions «au cas où» à un moment où les hospitalisations et les décès diminuent. Je ne crois pas que les preuves soutiennent le plan B et je ne voterai pas pour.

M. Johnson a également déclaré qu’il devrait y avoir une « conversation nationale » sur les non vaccinés à l’avenir.

La députée conservatrice de Guildford, Angela Richardson, a déclaré: «Je peux dire catégoriquement que les vaccinations obligatoires sont un pas de trop. C’est ma contribution à une conversation nationale.

À la fin du mois dernier, des lettres de défiance ont été déposées contre M. Johnson par des députés conservateurs, et après le scandale de corruption Owen Paterson, et maintenant un refus catégorique d’une fête de Noël n ° 10 qui a enfreint les règles de Covid, d’autres lettres devraient être déposé.

Lors du briefing d’hier soir, les journalistes ont demandé à plusieurs reprises au Premier ministre pourquoi le public devrait écouter ses conseils après une fuite de séquences montrant ses propres employés plaisantant à propos d’une fête à Downing Street à Noël dernier qui a enfreint les règles de Covid.

Le Premier ministre a insisté sur le fait qu’aucune règle Covid n’avait été enfreinte et que la fête, qui aurait impliqué entre 40 et 50 personnes dans une salle du n°10, n’avait pas eu lieu.

M. Johnson a déclaré qu’indépendamment de la « politique », le public devrait suivre les conseils médicaux de Chris Whitty pour le bien de la nation.

Les images divulguées montraient l’attachée de presse de l’époque de M. Johnson, Allegra Stratton, riant d’une fête de Noël à Downing Street sans distanciation sociale, à un moment où les Britanniques devaient ne pas rendre visite à leurs proches mourant à l’hôpital.

Elle a depuis démissionné et M. Johnson a affirmé à plusieurs reprises qu’il était triste de la voir partir, qu’elle nous manquera et qu’elle était très bonne dans son travail – une réponse qui a exaspéré les gens à travers le pays.

Le premier ministre doit-il démissionner ? (Image : .)

Hier soir, une autre vidéo est apparue de Jacob Rees-Mogg en train de rire du scandale lors d’une autre fête lundi soir.

Dans la vidéo, M. Rees-Mogg plaisante : « Nous sommes tous ici pour obéir à la réglementation, n’est-ce pas ?

«Je veux dire que cette fête ne fera pas l’objet d’une enquête par la police dans un an, vous êtes tous très soigneusement distanciés socialement.

« Nous sommes passés, je suis heureux de vous le dire, du système métrique au système impérial. Je remarque que vous êtes tous à au moins deux pouces l’un de l’autre.

« Ce qui est, si je comprends bien, ce que la réglementation exige pendant la période de distanciation sociale. »

Alors que de nombreux députés, dont certains des députés conservateurs, ont exprimé leur honte et leur horreur face aux commentaires de Mme Stratton, il semble que Jacob Rees-Mogg – le leader du Premier ministre à la Chambre des communes – ait trouvé les images suffisamment amusantes pour en plaisanter sur scène.

Le député travailliste Karl Turner a déclaré : « C’était Jacob Rees Mogg hier soir. Prendre le p *** hors de nous tous. La plèbe.

L’avocat Jo Maugham a déclaré: « Jacob Rees Mogg s’est moqué des roturiers pour avoir respecté les règles qui ne s’appliquent pas à sa classe sociale. »

Un haut responsable conservateur a déclaré à Laura Kuenssberg de la BBC que l’affaire Owen Paterson avait montré que le Premier ministre « ne pensait pas que les règles s’appliquaient à ses amis », ajoutant: « Cette vidéo montre que cela est largement partagé dans le n ° 10 par les principaux conseillers politiques.

« Les personnes empêchées par le gouvernement de voir leurs proches en fin de vie concluront qu’elles ont été prises pour des imbéciles. »

