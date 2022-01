Actualité de Jeff Bezos : Une entreprise en quête d’immortalité pourrait ouvrir un laboratoire en anglais VILLAGE | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le fondateur d’Amazon fait partie des nombreux riches entrepreneurs, dont Evan Zimmermann, à avoir collectivement investi 230 millions de livres sterling dans Altos Labs. Depuis qu’elle a obtenu l’argent, la start-up a été occupée à recruter des scientifiques pour diriger ses laboratoires à travers la planète, y compris au Royaume-Uni.

Une source liée à Altos Labs a révélé que la société envisageait d’ouvrir une base au Royaume-Uni dans le village de Milton dans le Cambridgeshire, où se trouve le parc scientifique de Cambridge.

Il est étroitement lié à l’université de renommée mondiale et se décrit comme le « parc scientifique le plus ancien et le plus réussi d’Europe ».

Contrairement aux programmes précédents qui se sont concentrés sur la lutte contre les maladies et les affections, Atos Labs cherchera uniquement à découvrir des moyens de maintenir le corps et tous ses organes en bonne santé.

Il le fera en se concentrant sur « le rajeunissement du corps au niveau cellulaire ».

« Je dirais que l’idée d’avoir des revenus dans le futur est là, mais ce n’est pas l’objectif immédiat. »

David Sinclair est un chercheur de l’Université Harvard qui a rapporté en décembre dernier avoir rendu la vue à des souris à l’aide de la technique cellulaire.

Il a déclaré : « Des centaines de millions de dollars sont levés par des investisseurs pour investir dans la reprogrammation, visant spécifiquement à rajeunir des parties ou l’ensemble du corps humain.

« Que pouvez-vous faire d’autre pour inverser l’âge du corps ?

« Dans mon laboratoire, nous cochons les principaux organes et tissus, par exemple la peau, les muscles et le cerveau, pour voir lesquels nous pouvons rajeunir. »

Et tandis que le concept peut sembler tiré par les cheveux, la croissance de l’industrie du retard de vieillissement a explosé ces dernières années.

Altos Labs bénéficie également d’investisseurs établis qui ont la possibilité de choisir les gagnants.

M. Zimmermann a investi dans la société pharmaceutique Moderna avant qu’elle ne développe son vaccin Covid l’année dernière.

Il a depuis été utilisé dans des pays du monde entier – y compris au Royaume-Uni – rapportant aux investisseurs américains des bénéfices considérables – selon des rapports.