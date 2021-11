Actualité de la pêche : un chalutier britannique saisi par des français enfin LIBÉRÉ après décision de justice | Politique | Nouvelles

Et la décision a annulé une précédente qui aurait forcé les propriétaires de drague à pétoncles immatriculée en Écosse Cornelis Gert Jan à payer un « acompte » de plus de 120 000 £. Le navire a été mis en fourrière il y a sept jours et amarré au Havre.

Mathieu Croix, avocat de Jondy Ward, le skipper du bateau, a déclaré : « Le tribunal a suivi nos arguments et a annulé la saisie.

M. Croix, qui s’adressait au Telegraph, a ajouté: « Le bateau est libre de quitter Le Havre immédiatement sans avoir à payer de caution. »

Le capitaine Ward a été arrêté par la police maritime française avec son équipage au large des côtes normandes la semaine dernière après avoir affirmé avoir été surpris en train de pêcher des coquilles Saint-Jacques dans les eaux territoriales françaises sans permis approprié.

Ils ont été interrogés pendant plusieurs heures par des détectives français, et bien que M. Ward ait été informé qu’il était libre de partir, il a choisi de rester avec son chalutier.

Le tribunal a décidé d’annuler une demande antérieure demandant à son capitaine de verser une caution de 125 000 £, a déclaré M. Croix.

Il avait précédemment affirmé que le navire était un pion dans une querelle politique plus large entre Paris et Londres sur les droits de pêche après le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne.

Le site Web de suivi des navires marinetraffic.com a montré que le navire était toujours amarré dans le port français du Havre, où il a été mis en fourrière.

Sa destination déclarée était répertoriée sur le site comme « FREEDOMMMM ».

(Plus à venir)