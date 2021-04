Actualité de l’UE sur les vaccins: «Échec de l’équipe» La Commission européenne sauvée par les Européens à cause de la pagaille des vaccins | Politique | Nouvelles

La Commission a publié une vidéo sur son compte Twitter louant les efforts du bloc au cours de l’année dernière dans la lutte contre le coronavirus. Le message vantant les médias sociaux disait: “L’UE + les pays de l’UE = Team Europe

«Il y a un an, nous avons uni nos forces pour aider les pays partenaires dans la lutte contre Covid.

“Team Europe a soutenu plus de 130 pays dans le monde et a mobilisé plus de 2,2 milliards d’euros pour COVAX.”

Mais la tentative n’a pas réussi à attirer les éloges qu’elle entendait et les Européens ont plutôt rapidement critiqué l’exécutif européen.

Un utilisateur de Twitter a écrit: «Mauvais type de support».

Et un autre a déclaré: “1/5 aux États-Unis est entièrement vacciné et 1/3 a reçu au moins un vaccin pendant que vous n’êtes pas en mesure de fournir des vaccins aux membres de l’UE …

“De quoi diable parlez-vous?”

Un autre utilisateur était plus brutal. Ils ont écrit: “Plus comme un échec d’équipe.”

Quelqu’un d’autre a ajouté: “Vous avez foutu les gars et montré que l’UE n’avait aucun avantage sur l’EEG… avant que l’UE ne soit encore meilleure.”

L’UE et la Grande-Bretagne sont engagées dans une guerre des mots sur la livraison et le déploiement de vaccins COVID, Bruxelles menaçant d’imposer des restrictions – voire une interdiction pure et simple – sur les exportations de jabs AstraZeneca.

Lors d’une réprimande publique le mois dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré à l’entreprise: «Vous remplissez votre contrat avec l’Europe avant de commencer à livrer dans d’autres pays.»

Le commissaire européen et chef du groupe de travail sur les vaccins du bloc, Thierry Breton, a déclaré vendredi que le Royaume-Uni devrait être reconnaissant pour les efforts de production de l’UE pour les flacons de vaccins nécessaires à la Grande-Bretagne pour les secondes doses.

M. Breton a déclaré que la Grande-Bretagne «commençait à se rendre compte qu’une dose ne suffit pas, que vous avez également besoin de secondes doses – et que dans une large mesure, elle dépendra de l’Europe» pour eux.

Il a ajouté: «Je ne suggérerai pas au Premier ministre de dire merci – ce n’est pas mon rôle.

«Mais peut-être qu’un petit signal aux femmes et aux hommes qui travaillent aujourd’hui nuit et jour dans 53 usines à travers l’Europe pour aider à approvisionner le Royaume-Uni serait le bienvenu.»

Dans un coup brutal à la fois au Royaume-Uni et aux producteurs de vaccins AstraZeneca, M. Breton a déclaré que la Grande-Bretagne avait choisi une société pour produire le jab d’Oxford qui «avait l’avantage d’être basée en Grande-Bretagne, mais aucune expérience réelle dans la production de vaccins».

Il a ajouté: “Et nous voyons aujourd’hui ce que cela signifie.”