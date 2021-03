Actualité de l’UE sur les vaccins: L’unité en lambeaux alors que l’Autrichien Kurz devient un voyou avec un appel à Poutine | Politique | Nouvelles

Le gouvernement autrichien a confirmé hier cette décision, avec un accord de confidentialité entre l’Autriche et la Russie sur l’échange de documents déjà signés. Cette décision intervient malgré les réticences au sujet du jab développé par la Russie au sein de la Commission européenne, une porte-parole affirmant que le vaccin ne faisait «pas partie de son portefeuille».

L’Autriche a actuellement administré 17,5 doses de coronavirus pour 100 personnes – légèrement au-dessus de la moyenne européenne de 15,58, selon le site Web Our World In Data, mais bien en dessous du niveau britannique de 50,26.

Des négociations sont actuellement en cours entre les représentants autrichiens et russes pour la livraison de 300 000 unités en avril, 500 000 unités en mai et 200 000 unités début juin – bien qu’une décision d’achat n’ait pas encore été prise.

Néanmoins, dans une déclaration hier, M. Kurz a déclaré: « La seule chose qui compte est de savoir si le vaccin est efficace et sûr, pas d’où il vient.

«Si l’Autriche recevait un million de doses supplémentaires de vaccin, un retour à la normale plus tôt serait possible et nous pourrions sauver de nombreuses vies et emplois.»

M. Kurz, le chef du Parti populaire autrichien (OVP), s’est entretenu par téléphone avec M. Poutine le mois dernier pour poser des questions sur l’achat de doses de Spoutnik V, a déclaré le gouvernement autrichien.

Le Fonds d’investissement direct russe (RDIF), responsable des ventes internationales, a été contacté le même jour.

JUST IN: Esturgeon forcé d’admettre que les ministres du SNP ont enfreint les règles de Covid

« Des millions de doses de ce vaccin ont déjà été utilisées sans aucun effet secondaire majeur. »

Néanmoins, le porte-parole de Neos Health, Gerald Loacker, a averti: «Sans une procédure d’approbation positive, le Spoutnik V ne doit pas être vacciné en Autriche.

«Cela saperait la confiance de la population dans la vaccination et mettrait en péril les progrès de la vaccination en Autriche à long terme.

« Si le gouvernement n’avait pas renoncé à un million et demi de doses de Johnson & Johnson à l’automne, le gouvernement n’aurait même pas à réfléchir à de telles actions. »

La Commission a jusqu’à présent signé des contrats avec les sociétés pharmaceutiques Biontech / Pfizer, AstraZeneca, Moderna et Johnson & Johnson.

Le porte-parole a expliqué: «Jusqu’à présent, cependant, selon l’Agence européenne des médicaments, aucune demande n’a été reçue du fabricant de Spoutnik-V pour une autorisation de mise sur le marché dans l’UE.

« Il est crucial pour l’UE que les vaccins soient testés pour leur sécurité, leur qualité et leur efficacité. »

Aucune négociation n’est actuellement en cours avec la Russie sur Spoutnik V, a-t-elle ajouté.

La Hongrie voisine est devenue le premier membre de l’UE27 à approuver l’utilisation de Spoutnik V en janvier.

(Reportage supplémentaire de Monika Pallenberg)