Actualité d’Emmanuel Macron : Gauche et Verts s’unissent dans un complot pour défier le président français | Monde | Nouvelles

in

Le paysage politique français semble prêt pour une revanche entre Emmanuel Macron et la droite Marine Le Pen lors de l’élection présidentielle française de 2022. Cependant, un complot politique se dessine qui espère unir la gauche française et les Verts derrière un candidat unique pour éviter une répétition d’une confrontation présidentielle Macron-Le Pen. Désormais, un groupe de jeunes militants français a appelé à une « primaire populaire », un candidat à la présidentielle qui peut défier M. Macron et Mme Le-Pen.

Un nouveau groupe a été formé appelé, Rencontre des Justices (Rencontre pour la justice) qui déclare qu’il est une union de “solidarité et écologie”.

Le groupe affirme que Marine Le-Pen représente la “droite” et que M. Macron représente les blocs “néolibéraux” auxquels beaucoup en France s’opposent.

Le premier mandat du président français a vu naître le mouvement populiste des Gilets jaunes.

Ces violentes manifestations ont d’abord été dirigées contre les hausses des taxes sur le carburant, puis les réformes des retraites et les brutalités policières.

Le nouveau groupe a reçu le soutien de 178 députés de gauche et verts du parlement français.

Le groupe a également le soutien de l’ancien candidat présidentiel Noël Mamère des Verts et du climatologue français Jean Jouzel et de l’actrice Juliette Binoche.

L’un des fondateurs du groupe, Samuel Grzybowski, s’adressant à France 24 a déclaré : “Nous voulons aller au-delà des partis pour trouver un candidat qui puisse réunir tous les éléments clés des grandes manifestations du quinquennat de Macron.”

M. Grzybowski a ajouté : “Nous nous sommes inspirés des principales demandes de la société civile pour élaborer un cadre commun de 10 mesures radicales”.

LIRE LA SUITE: Brexit LIVE: l’UE complot pour amener le Royaume-Uni dans son “orbite réglementaire”

“Une réduction des heures de travail.

“Une répression contre les trillions assis à l’étranger à la suite de l’évasion fiscale des riches.”

M. Grzybowski a ajouté: “J’espère que tous ces politiciens entendront le cri d’une génération et qu’ils finiront par comprendre qu’il n’y a qu’une seule façon de gagner en 2022.”

Cependant, il y a eu confusion car la plupart des candidats proposés pour être sélectionnés pour la primaire de la Rencontre des Justices n’ont pas été consultés.

Mais jusqu’à présent, l’ancienne ministre française de la justice, Christiane Taubira est en tête avec 13 063 mentions.