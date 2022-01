Macron remportera les élections françaises en raison d’une opposition divisée, selon Lees

Le leader français a évoqué lundi les réalisations de son gouvernement en matière de sécurité au cours de son quinquennat. Il regardait aussi vers l’avenir. Evoquant une volonté de « construire notre sécurité du XXIe siècle » et de « doubler le nombre de policiers sur le terrain d’ici 2030 », M. Macron a fait allusion à son intention de se présenter aux élections d’avril, ce qu’il n’a pas encore annoncé officiellement. Mme Le Pen, parmi une foule d’autres personnalités politiques, a critiqué les propos du président.

Lors d’une visite à Nice, M. Macron a déclaré : « Aujourd’hui, nos policiers et nos gendarmes s’occupent de nombreuses tâches qui ne changent rien à votre quotidien – gardiens de bâtiments publics et de gardes à vue, agents d’audience – qui empêchent les empêcher de patrouiller dans les quartiers.

« Nous allons les libérer de ces tâches, en confiant ces tâches à du personnel administratif, ou par le biais de partenariats privés ou contractuels.

« Cela va nous permettre de libérer l’équivalent de 3.500 policiers et gendarmes. »

Parlant du passé, il a affirmé : « Au cours des cinq dernières années, nous avons réinvesti dans notre sécurité.

Avant l’élection présidentielle contestée d’avril, la sécurité est devenue un sujet majeur dans les campagnes des candidats.

Marine Le Pen a qualifié les plans du leader français de « fausses promesses » (Image: .)

S’adressant à l’engagement policier de M. Macron, Mme Le Pen, candidate d’extrême droite du Rassemblement national ou du Rassemblement national, a demandé : « Pourquoi attendre si longtemps pour les déployer alors que l’insécurité explose dans notre pays ? »

Elle a ajouté : « D’après les agents de la police des frontières que j’ai rencontrés hier, la pression migratoire n’a jamais été aussi forte qu’en 2021 : la situation est hors de contrôle !

« Ne croyez pas les fausses promesses de Macron. Dans trois mois, c’est l’élection présidentielle. Si les Français me font confiance, je remettrai la France en ordre et je donnerai les moyens nécessaires à nos policiers et gendarmes pour faire leur travail. »

L’eurodéputée Hélène Laporte, du même parti, a été tout aussi directe. Elle a déclaré : « Selon Macron, nous devons doubler le nombre de policiers sur le terrain d’ici 2030…

« Qu’a-t-il fait ces 5 dernières années à la présidence de la République ? La sécurité des Français ne peut et ne doit pas attendre.

Le président français n’a pas encore confirmé s’il se présentera aux élections d’avril (Image: Daily Express)

Dans le même esprit, Nicolas Meizonnet, de l’Assemblée nationale et du Rassemblement national, a ajouté : « Malgré un bilan sécuritaire catastrophique, Macron se permet de faire des promesses après n’avoir absolument rien fait pendant 5 ans !

« Oui, nous avons besoin de plus de policiers, mais pour rétablir la sécurité, nous devons d’abord arrêter l’invasion migratoire. »

La migration est au centre des discussions dans l’UE, et la France mène la conversation.

Alors que la rotation pour sa présidence de six mois du Conseil des ministres de l’UE a commencé, le gouvernement français a annoncé qu’il allait négocier un accord d’asile et de migration entre le bloc et le Royaume-Uni.

L’idée, confirmée par un haut responsable du gouvernement français, est de créer un moyen légal et réciproque d’immigration entre les deux parties afin que les gens « puissent légalement se rendre en Grande-Bretagne pour demander l’asile ».

M. Macron, dans son discours de lundi à Nice, a souligné les efforts de police du gouvernement (Image: .)

Ajoutant « de toute évidence, cela signifie réciprocité », ils ont suggéré que les autorités britanniques pourraient renvoyer les personnes auxquelles l’asile a été refusé dans le pays de l’UE dans lequel elles étaient initialement arrivées.

La source a déclaré au Guardian : « L’idée est d’avoir un solde nul à la fin de la journée. »

Ils ont insisté sur le fait qu’il s’agit « d’une question européenne très importante, pas seulement d’une question française ».

Dans son discours, M. Macron a souligné les actions menées depuis 2017 dans le cadre du terrorisme et du trafic de drogue.

Il a promis de mettre en place une « force d’action républicaine » pour démanteler les principaux points de trafic de drogue dans les zones sensibles.

Le président de la République a également fait part de sa volonté de lutter contre la question des violences de genre, annonçant son intention de tripler l’amende pour harcèlement de rue à 300 euros.

M. Macron a affirmé : « Je veux vous montrer ma détermination à œuvrer pour cette vie apaisée à laquelle nos compatriotes ont droit.

« Nous n’en sommes pas encore là, la route est longue, mais notre devoir et notre vocation sont de continuer à améliorer les choses sans relâche. »

Mais Mme Le Pen ne le croit pas. Elle a prévenu : « Comme N. Sarkozy puis F. Hollande, E. Macron va aggraver l’insécurité. »