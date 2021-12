Actualité d’Emmanuel Macron : le président français s’en prend à un empannage contre Boris Johnson | Royaume-Uni | Nouvelles

Le commentaire a été fait lors d’une réunion privée avec les conseillers de M. Macron lors de la discussion sur la crise des migrants, le président qualifiant M. Johnson de « clown ». Il est allégué que ses mots exacts étaient : « C’est très triste de voir un grand pays, avec lequel nous pourrions faire tant de choses, dirigé par un clown. Johnson a l’attitude d’un imbécile. »

Déclenchant une réaction des lecteurs d’Express.co.uk, Liverpoolguy a déclaré: « Le vrai clown doit sûrement être Macron. »

D’accord avec lui, Constant a déclaré: « Macron par ses propos stupides a montré aux Français à quoi ressemble un clown et tous les doigts le pointent. »

Avec la tension continue entre les Français et les Britanniques sur diverses questions allant des soi-disant guerres de la pêche aux sentiments amers ressentis par la France pour avoir perdu un accord de plusieurs milliards de livres pour construire des sous-marins avec l’Australie, un lecteur a estimé que le président français « ne comme » le Royaume-Uni.

Kat68 a déclaré : « Il est très clair que Macron n’aime pas les Britanniques. Il manque de respect au fait que nous ayons voté pour partir et quoi que vous puissiez penser de Boris, il est le chef de notre gouvernement, donc quand Macron l’insulte, il nous insulte tous.

Parlant du protocole diplomatique que les dirigeants mondiaux devraient démontrer, un lecteur a remis en question les références de M. Macron en tant que chef d’État.

Lamados a déclaré: «Insulter le dirigeant d’un autre pays est très immature et montre qu’il n’est pas assez vieux pour assumer le rôle de président. Son immaturité montre son manque d’expérience et son manque de capacité à faire face à la pression du poste.

Il a ajouté: «Penser réellement que son langage condescendant envers le leader de la sixième économie mondiale lui gagnera la faveur de ses citoyens en France qui dépendent des investissements britanniques pour vivre. Son acte insensé a le plus montré en France qui est le vrai clown.

Spooks a également remis en question le rôle de M. Macron en politique.

Il a déclaré: «Ce que Macron veut dire, c’est que ce gars est beaucoup trop intelligent pour moi, donc je dois l’insulter, tout comme le leader australien, il a eu raison de moi, donc je vais le traiter de menteur. Macron n’est décidément pas très intelligent en politique. »

Port Stephens a déclaré : « Dans les cercles diplomatiques, Macron a déjà perdu cette bataille mineure, lorsque vous avez recours aux injures et aux insultes personnelles, votre crédibilité a disparu. »

Considérant les questions plus larges des relations bilatérales entre la France et le Royaume-Uni, un lecteur s’est interrogé sur la capacité des deux pays à poursuivre les discussions.

Assezdéjà dit : « On ne peut pas dire à Macron comment se comporter, il est qui il est, il faut mesurer l’homme à ses paroles et à ses actes, quant à Macron il a prouvé hors de tout doute qu’on ne peut pas sérieusement traiter et négocier avec lui. , alors arrêtons-nous.

Wolfman46 a déclaré qu’il était temps de contourner les Français et d’ignorer le comportement de type terrain de jeu de Macron.

Il a déclaré : « Plus de coopération avec la France, ignorez-les complètement et ne parlez qu’à la Commission européenne. S’ils veulent de la solidarité, alors laissons la commission tenir les discussions et supprimons les pays de l’UE hostiles. »

Ajoutant à la notion de conduite enfantine, Rokketron a déclaré: « Macron ressemble et agit comme le petit garçon qu’il est! »

Pourtant, pour certains, M. Macron a fait plus que nuire à la réputation des Français d’outre-mer. Une personne a affirmé que les dommages avaient également affecté le président plus près de chez lui.

BC a déclaré: « Boris fait le clown, Macron est un imbécile, il a essayé tous les trucs du livre pour gagner le soutien de la France, même les Français ont vu à travers son intention de vendre la France à l’UE. »

Nickv a ajouté : « Rien ne changera avant les élections françaises. Espérons que Macron et son acolyte seront retirés et que nous pourrons recommencer à avoir des conversations d’adultes avec les Français. »