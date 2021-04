Actualité d’Emmanuel Macron: Le scepticisme d’AstraZeneca entraîne la fermeture prématurée des centres de vaccination | Monde | Nouvelles

L’hésitation à la vaccination en France continue d’augmenter alors que des centaines de personnes refusent de se présenter à leurs rendez-vous, laissant de nombreux centres de vaccination d’autre choix que de fermer tôt. À Calais, des centaines de personnes ont refusé de se présenter à leurs rendez-vous avec le maire, affirmant que beaucoup attendaient d’autres vaccins contre le coronavirus comme Pfizer ou Moderna. Les critiques se sont alors penchés sur Emmanuel Macron qui a joué un rôle dans le ravitaillement des sentiments anti-AstraZeneca mais continue d’insister sur le fait que le programme de vaccination français est « efficace ».

Des infirmières françaises travaillant dans des centres de vaccination dans le nord de la France ont trouvé des centaines de doses inutilisées laissées au cours du week-end – indiquant que beaucoup ont refusé de se présenter à leurs rendez-vous.

Environ 600 doses ont été trouvées à Calais, les villes voisines voyant également de nombreuses personnes ne recevant pas leurs vaccins.

Les villes de Gravelines et Boulogne-sur-Mer avaient également laissé des doses du week-end avec environ 800 non-présentations entre elles.

Valenciennes, au sud-est de Calais, a laissé plus de 900 doses.

Mais heureusement, les doses de vaccin ne seraient pas gaspillées puisqu’elles peuvent être utilisées jusqu’à six mois et seront injectées dans les bras des gens cette semaine.

La maire de Calais, Natacha Bouchart, a déclaré à France 24: « Ils ne voulaient pas se faire vacciner contre AstraZeneca et ils voulaient attendre un vaccin différent même si cela prend du temps ».

L’hésitation à l’égard des vaccins en France continue de croître, alimentée par les craintes de caillots sanguins entourant le jab d’AstraZeneca et le scepticisme précoce d’Emmanuel Macron à l’égard du vaccin.

En mars, certains pays européens ont suspendu le déploiement du vaccin AZ par crainte qu’il ne provoque des caillots sanguins mortels.

Les scientifiques évaluent le taux de caillots sanguins entre 2 et 16 cas par million.

Au Royaume-Uni, 30 personnes avaient des caillots sur 18 millions de personnes vaccinées le 24 mars.

L’Organisation mondiale de la santé et l’Agence européenne des médicaments ont exhorté les pays d’Europe et du monde entier à inverser leur pause vaccinale en déclarant qu’il était « sûr et efficace à utiliser ».

Les virologues ont également averti que la suspension du déploiement tuerait plus de personnes qu’elle n’en sauverait, car moins de personnes choisiraient ou pourraient être vaccinées contre le coronavirus plus mortel.

Emmanuel Macron a maintenant remis la France dans un autre verrouillage national pendant plusieurs semaines alors que de nouvelles variantes continuent de faire des ravages.

M. Macron a déclaré lors d’une annonce publique que le programme de vaccination était « efficace » car il réduisait le nombre de décès parmi les personnes âgées.

Mais le président français était visiblement opposé au vaccin AstraZeneca en début d’année lorsqu’il déclarait qu’il était « quasi inefficace » pour les 65 ans et plus.

Un sondage YouGov organisé vers la fin du mois de mars a révélé que 61% des Français interrogés pensent que le vaccin AstraZeneca n’est pas sûr – avec seulement 9% des Britanniques pensant la même chose.

Le gouvernement français tente maintenant désespérément d’inverser les dommages causés en déclarant que les vaccins sont sûrs.

Le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin: «Tout le monde doit se faire vacciner dès que c’est son tour.

« Tous les vaccins protègent contre le coronavirus. »

M. Macron se serait également battu avec des conseillers scientifiques pour la réouverture du pays pour l’été, certains critiques affirmant que le président français pensait qu’il était un « expert » en virologie après avoir étudié plusieurs articles.

M. Macron a déclaré qu’il souhaitait que la France passe un « été normal », mais a été critiqué selon lequel un bref verrouillage national ne ferait pas grand-chose contre la montée des cas dans le pays.