Le livre intitulé « Affronter » ou Confront a été considéré par certains comme l’ancien président socialiste, la tentative de Hollande de se venger de son ancien protégé, M. Macron. Certains pensent que M. Hollande a pris l’arrivée au pouvoir de M. Macron comme une trahison personnelle.

D’autres voient le livre comme une tentative de retour politique de M. Hollande, qui a déjà exercé un mandat en tant que président.

Après le départ de M. Hollande de l’Élysée, l’échiquier politique de gauche en France a souffert, seul Jean-Luc Melanchon posant une réelle présence dans le camp de gauche.

Il est suggéré qu’un retour à la politique de M. Hollande pourrait réunir la gauche et ramener un défi crédible au parti de centre droit de M. Macron, La République en marche, alors que les factions montantes de l’extrême droite se bousculent également pour retirer M. Macron du pouvoir. .

Ecrivant M. Macron dans son livre, M. Hollande écrit : l’État, l’écologie et la sécurité.

Le mandat de M. Macron n’a pas été sans drame.

La gestion du soi-disant mouvement des gilets jaunes en France a été critiquée par beaucoup, car M. Macron a été accusé d’avoir ignoré le nombre record de manifestations qui ont secoué la France semaine après semaine à cause d’une hausse des prix du carburant.

Critiquant la capacité de M. Macron à unifier le pays, M. Hollande a déclaré : « Il aurait plutôt dû essayer de réconcilier les Français… La France semble divisée entre une minorité qui se porte bien et le reste du pays qui s’inquiète pour son avenir. »

Comparant le président sortant à un autre président impopulaire, Nicolas Sarkozi, M. Hollande a poursuivi en disant : « Les riches sont devenus encore plus riches », faisant référence à la conduite de M. Sarkozi.

Jusqu’à présent, M. Hollande n’a pas déclaré publiquement qu’il avait l’intention de se présenter aux prochaines élections et a apporté son soutien à Anne Hidalgo, l’actuelle maire de Paris. pour la fin socialiste de la politique française.

En l’absence d’autres candidats crédibles à proposer, M. Hollande espère secrètement qu’Hidalgo concède sa place dans la course, forçant la gauche à se tourner vers M. Hollande afin d’apporter la stabilité.

Dans un soupçon de politique politique, le livre esquisserait également ce qui pourrait être considéré comme une tentative de manifeste.

Appelant à un « French New Deal », M. Hollande espère que l’avenir de la France passera par la redistribution des richesses pour compenser le fardeau sur les classes inférieures des politiques environnementales telles que l’achat de voitures électriques, et une subvention de 10 000 euros à tous les jeunes adultes .

En outre, la gestion par M. Macron de la situation sécuritaire en France pourrait également être en faveur de M. Hollande.

Au milieu des peurs, l’islamophobie monte en France, et M. Macron a déclaré : « Je défendrai toujours dans mon pays la liberté de parler, d’écrire, de penser, de dessiner », suite à la diffusion des caricatures du prophète Mohammad qui ont déclenché condamnation mondiale, on pense que la plus grande population musulmane d’Europe cherche une alternative à M. Macron en tant que leader.

La France reste à un carrefour critique de la politique nationale, européenne et internationale.

Chez lui, M. Macron doit réunir un pays divisé, se remettant d’une pandémie qui a fait des ravages sur l’économie française.

En Europe, on pense qu’il veut combler le vide laissé par Angela Merkel et convaincre l’UE que les valeurs et l’héritage de l’Union sont toujours intacts, malgré les preuves suggérant le contraire.

On pense également qu’il veut rajeunir la place de la France sur la scène mondiale en tant que concurrent sérieux, après l’humiliation de perdre un accord sous-marin avec l’Australie et de voir la popularité de la France chuter dans le classement avec d’autres nations alors qu’il cherchait à se venger de la trahison subie.

Le retour de M. Hollande au pouvoir en France semble peu probable, mais alors que le pays fait face à une vague de mouvements populistes et d’extrême droite, son livre peut être considéré comme une dernière fouille de son ancien élève.