Julian Jessop a affirmé que le Comité de politique monétaire de la Banque d’Angleterre pourrait relever son taux de base du niveau record actuel de 0,1% à jusqu’à 0,5%. Cependant, l’universitaire «Brexit optimiste» a averti les gens de ne pas paniquer car cela représenterait toujours un taux inférieur aux 0,75% en place avant que la pandémie ne frappe au début de l’année dernière.

Il a tweeté : « (Il) semble de plus en plus probable que la #BoE (Banque d’Angleterre) augmentera les taux d’intérêt beaucoup plus tôt que prévu, mais ne paniquez pas…

«Une hausse de 0,1% à 0,25% (ou même 0,5%) laisserait toujours les taux nominaux proches des plus bas historiques (et toujours inférieurs au niveau pré-Covid de 0,75%).

« Le contexte est important.

« Le contexte économique et les choix budgétaires auront un impact bien plus important sur les finances publiques que toute évolution probable des taux à court terme.

Il a ajouté plus tard : « La confiance des consommateurs est en baisse en partie à cause des craintes inflationnistes. La Banque doit y répondre.

L’assouplissement quantitatif est une pratique dans laquelle les banques impriment de l’argent dans le but de stimuler la croissance économique. Son inconvénient est qu’il peut entraîner une augmentation de l’inflation.

M. Jessop a pris la parole alors que les propriétaires étaient avertis qu’ils étaient confrontés à la plus forte augmentation des coûts hypothécaires depuis le krach financier de 2008.

Cela survient alors que les investisseurs se préparent à une série de hausses de taux d’intérêt pour freiner la hausse de l’inflation.

Cela a été alimenté par la crise actuelle de la chaîne d’approvisionnement au Royaume-Uni et la réouverture de l’économie après la pandémie de Covid.

Les consommateurs seront également piqués par la hausse de l’assurance nationale de Boris Johnson pour financer les soins sociaux en avril, tandis que la taxe d’habitation devrait également augmenter fortement.

Samuel Tombs, économiste chez Pantheon Macro, a déclaré: « Notre plus grande préoccupation est que la hausse des taux hypothécaires impliquée par les attentes des marchés concernant le taux d’escompte aurait un impact plus important sur l’économie via le marché du logement. »

Geoff Yu, stratège macro chez BNY Mellon, a déclaré: «Les flux de trésorerie des ménages ne sont peut-être pas en mesure de subir plus de coups, mais c’est exactement le risque posé par les premières hausses successives.

« Les prêts hypothécaires à taux variable liés aux taux de base de la Banque d’Angleterre représentent encore environ un cinquième de tous les prêts hypothécaires en cours, ce qui n’est pas négligeable.

«Ce sera presque la proportion exacte de ménages qui seraient confrontés à de nouvelles contraintes sur les flux de trésorerie nets des ménages.

« Si le marché du logement vacille en même temps, l’effet de richesse correspondant se répercutera sur une nouvelle faiblesse de la demande. »