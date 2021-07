Actualité du Brexit : Faites preuve de respect ! Le Premier ministre irlandais lance un avertissement au Royaume-Uni sur le Brexit | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le Taoiseach Micheal Martin a intensifié la pression sur le gouvernement de Boris Johnson pour qu’il fasse des concessions alors que les observateurs disent que le maintien du statu quo actuel menace la paix fragile de la province. Il a déclaré que “l’avertissement était terminé” et a appelé à un engagement entre le Royaume-Uni et l’UE pour trouver des solutions dans le cadre de l’accord de retrait du Brexit.

Le politicien a déclaré: «Je pense que le gouvernement britannique devrait reconnaître l’approche de l’Union européenne cette semaine en termes de prolongation du délai de grâce et également en termes de facilitation autour de la question des médicaments.

« Il ne fait aucun doute que la Commission européenne et les dirigeants de l’Union européenne ont fait preuve de bonne volonté et de générosité d’esprit envers le gouvernement britannique pour résoudre ce problème.

“Il est vraiment temps que le gouvernement britannique rende la pareille à la générosité d’esprit dont les dirigeants européens ont fait preuve.”

Il a ajouté : « Et aussi le sens de la flexibilité que l’Europe a indiqué au Royaume-Uni qu’elle est disposée à déployer, en ce qui concerne l’élaboration des questions relatives au Protocole.

Tout en disant que l’UE est disposée à apporter des changements qui peuvent atténuer la perturbation des flux commerciaux, le Royaume-Uni doit respecter ce à quoi il a souscrit – a-t-il averti.

Il a déclaré : « Les dirigeants européens m’ont clairement indiqué, et l’accord lui-même indique clairement, qu’il souhaite réduire et minimiser les perturbations au maximum, autant que possible.

«Mais il y avait un accord là-bas. Il y avait un mécanisme pour résoudre les problèmes dans l’accord de retrait.

« Il faut vraiment une volonté politique maintenant.

“Je n’ai aucun doute que si le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission européenne s’engagent vraiment, cela peut être résolu.”

Ses commentaires sont intervenus peu de temps après que le ministre du Brexit, Lord Frost, et le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, ont déclaré que le protocole risquait de « endommager » l’accord du Vendredi saint qui avait mis fin aux troubles.

Dans un article commun de l’Irish Times, ils ont “salué” la prolongation de la semaine dernière d’un délai de grâce dans la soi-disant guerre des saucisses, mais ont déclaré que cela “ne résout qu’une petite partie du problème sous-jacent”.

Ils ont averti que cela pourrait « endommager » l’Accord du Vendredi saint, qui, en 1998, a contribué à garantir la paix après des décennies de violence sectaire en Irlande du Nord.

Pour éviter cela, un « nouvel équilibre » doit être trouvé sur les contrôles douaniers entre la province et le continent britannique.