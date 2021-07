Actualité du coronavirus : Boris Johnson va s’isoler pour la Journée de la liberté ? | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Beaucoup ont noté l’ironie que le Premier ministre pourrait désormais devoir s’isoler à la veille du Jour de la liberté le 19 juillet, lorsque les restrictions de verrouillage en Angleterre seront levées. Aujourd’hui, M. Javid a publié une déclaration sur Twitter pour expliquer qu’il attendait le résultat d’un test PCR complet et ne présentait que de légers symptômes de coronavirus. Il a tweeté : « Ce matin, j’ai été testé positif au Covid.

“J’attends le résultat de ma PCR, mais heureusement, j’ai eu mes jabs et les symptômes sont légers.

« Veuillez vous assurer de vous présenter pour votre vaccin si vous ne l’avez pas déjà fait. »

Dans une déclaration vidéo publiée sur Twitter, M. Javid a déclaré qu’il avait passé un test de flux latéral de coronavirus après s’être senti «un peu groggy» vendredi soir.

Cela a conduit le correspondant politique en chef de Sky News Jon Craig à déclarer : « Le Premier ministre va-t-il devoir s’isoler ?

M Javid a insisté davantage sur la réouverture du Royaume-Uni aux affaires et a fait pression pour un assouplissement des restrictions.

Le gouvernement et la plupart des citoyens du Royaume-Uni recherchent désespérément un retour à la normalité après plus d’un an de blocages périodiques.

Cependant, s’adressant au Sun, le solliciteur général du Royaume-Uni, Lucy Frazer, a déclaré que le gouvernement réimposerait les mesures de verrouillage si les hospitalisations et les décès liés aux coronavirus devenaient incontrôlables.

Elle a déclaré que le gouvernement était “bien sûr” prêt à rétablir les mesures de verrouillage si une troisième vague de coronavirus devenait “inacceptable”.

Mme Frazer a insisté sur le fait que “le moment est venu” d’abandonner les restrictions légales des 17 derniers mois, déclarant: “Si nous ne le faisons pas maintenant, quand?”.

Hier, plus de 50 000 cas quotidiens de coronavirus ont été enregistrés au Royaume-Uni, il s’agissait du taux quotidien le plus élevé depuis janvier.

Dans le détail, le chiffre enregistré hier s’élevait à 51 870 cas, le chiffre le plus élevé depuis le 15 janvier.

En outre, 49 décès dus au coronavirus ont été enregistrés, il s’agissait de décès répertoriés parmi des personnes qui avaient été testées positives au coronavirus au cours des 28 derniers jours.