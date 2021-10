Actualité du financement des startups : « Plaid pour le commerce électronique », optimisation du rendement des cultures, marché de l’énergie, plus

Voici un aperçu des récentes rondes soulevées par les entreprises du nord-ouest du Pacifique.

FruitScout

Le PDG de FruitSource, Matt King, met sa technologie d’optimisation des cultures à l’épreuve dans un verger de pommiers. (Photo FruitSource)

FruitScout, basé à Yakima, dans l’État de Washington, a décroché 4 millions de dollars pour développer une technologie qui utilise l’intelligence artificielle pour éliminer les conjectures de l’optimisation du rendement des cultures. Bowery Capital et TFX Capital ont mené le tour de table.

FruitScout s’attaque à la «gestion précise de la charge de récolte» – un terme qui manque de grésillement, mais qui est essentiel dans l’innovation agrotechnologique selon ceux de l’espace. La startup a créé une application qui permet aux utilisateurs de photographier des arbres fruitiers afin de mesurer la taille du tronc et de calculer la récolte optimale que l’arbre peut supporter. L’outil analyse également des images de bourgeons, de fleurs et de fruits pour estimer le rendement prévu d’un arbre et les besoins de taille pour atteindre le volume idéal.

Le PDG et fondateur Matt King dit qu’il a été inspiré pour appliquer à l’agriculture l’instrumentation de vision par ordinateur qu’il utilisait lorsqu’il travaillait sur des défis de fabrication pour Boeing, Intel et d’autres.

La société a été lancée en 2019 et a commencé en se concentrant sur les producteurs de pommes de l’État de Washington. Grâce aux fabricants de tequila aux poches profondes, FruitScout applique également sa technologie aux cultures d’agave au Chili.

Violet

Les cofondateurs de Violet Rhen Zabel (à gauche) et Brandon Schulz. (Photo violette)

La startup de commerce électronique de Seattle Violet a décroché un tour de série A de 10 millions de dollars dirigé par Klama. L’« API de commerce universel » de la société permet aux détaillants en ligne de vendre des produits directement dans des applications sur diverses plates-formes de contenu, notamment des vidéos, des appareils vocaux, des lunettes de réalité augmentée, etc. La startup se décrit comme « Plaid for e-commerce ». C’est un peu similaire à Fabric, une autre startup de commerce électronique «sans tête» basée à Seattle qui a levé 100 millions de dollars en juillet.

Violet est dirigé par le PDG et co-fondateur Brandon Schulz, un vétérinaire de la vente au détail qui a précédemment lancé Comr.se, une startup de Seattle aujourd’hui disparue qui était similaire à Violet et a aidé les marques à générer des transactions natives directement dans les flux sociaux. L’autre co-fondateur de la société, Rhen Zabel, a également travaillé chez Comr.se et a été ingénieur en chef chez Target.

La société vient de lever un tour de table de 3 millions de dollars il y a trois mois. Les autres bailleurs de fonds incluent Sugar Capital, Lachy Groom et Red Sea Ventures.

« Ces récentes rondes de financement soutiennent notre mission de réduire la barrière d’entrée pour les applications et initiatives de commerce électronique innovantes afin de se lancer sur le marché, d’évoluer rapidement et d’atteindre une vitesse d’évasion, sans quantités massives de capital », a déclaré Schulz dans un communiqué.

WattAcheter

Naman Trivedi, PDG et co-fondateur de WattBuy. (Photo via LinkedIn)

WattBuy, un marché d’énergie en ligne pour les consommateurs, a levé 10 millions de dollars supplémentaires après avoir prolongé son tour de série A. Fondée en 2017, WattBuy collecte et partage les tarifs d’énergie dans les États non réglementés où les résidents et les entreprises peuvent rechercher leurs fournisseurs d’électricité. La plate-forme comprend des informations pour les consommateurs désireux de soutenir les énergies propres comme le solaire et l’éolien.

La startup a levé 16 millions de dollars à ce jour. Elle compte 23 employés. Les clients incluent Samsung SmartThings, Intuit Mint et Updater. Son concours comprend Choose Energy.

WattBuy a des racines dans le nord-ouest du Pacifique, mais à l’ère de COVID, l’ancienne société basée à Seattle s’est dispersée dans tout le pays – bien que la startup affirme que la région « reste une priorité pour l’embauche de talents en ingénierie, analyse de données, etc. »

Omnirecherche

Les compatriotes croates Matej Ferencevic (à gauche) et Marin Smiljanic ont cofondé Omnisearch. (Photo Omnirecherche)

Omnisearch, un outil de recherche audio, vidéo, images, présentations, PDF et documents, a levé un tour de pré-amorçage de 450 000 $ auprès de GoAhead Ventures de la Silicon Valley.

Le PDG et co-fondateur Marin Smiljanic sait quelque chose sur la détection d’articles difficiles à trouver. Il a été ingénieur chez Amazon pendant près de trois ans, travaillant principalement sur AWS Simple Storage Service, le plus grand système de stockage d’objets au monde. Son équipe s’est appuyée sur des vidéos de formation internes pour comprendre l’énorme système, mais la recherche de contenus pertinents dans les vidéos d’instruction était difficile : il n’y avait aucun moyen de trouver quoi que ce soit à l’intérieur d’elles au-delà du titre et de la description.

Cette expérience a poussé Smiljanic à lancer l’an dernier Omnisearch, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique. Son co-fondateur est le directeur de la technologie Matej Ferencevic. Des années avant de franchir le pas de l’entrepreneuriat, les deux étaient des amis programmeurs en Croatie. Ferencevic, qui vit toujours en Croatie, est également un programmeur compétitif.