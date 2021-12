Actualité du financement : Upbound lève 60 millions de dollars pour l’infrastructure cloud, la startup de veille concurrentielle Klue décroche 62 millions de dollars

Fondateur et PDG d’Upbound, Bassam Tabbara. (Photo de fichier .)

Les nouvelles: Upbound, la startup de plateforme de gestion cloud basée à Seattle, a levé 60 millions de dollars de nouveaux financements. Upbound aide les entreprises clientes à consolider et à rationaliser leur flux de travail dans le cloud.

L’essentiel: Upbound a créé une « plate-forme cloud universelle » pour que les utilisateurs puissent gérer plusieurs environnements de fournisseurs de cloud et basculer vers différents clouds, comme entre Amazon Web Services et Azure de Microsoft. La plate-forme simplifie également l’environnement d’exploitation pour les développeurs.

La technique : Upbound s’appuie sur Kubernetes, le projet d’orchestration de conteneurs open source développé à l’origine chez Google pour gérer des déploiements cloud complexes. La startup de 30 personnes est également à l’origine de Crossplane, un projet de gestion de cloud open source.

Les bailleurs de fonds : Altimeter Capital a mené le tour de la série B, une composante du nouveau financement. Les investisseurs participants sont GV, Intel Capital et Telstra Ventures. La nouvelle trésorerie porte le financement total d’Upbound à 69 millions de dollars.

La prise : Les entreprises veulent éviter d’être enfermées dans un seul fournisseur de cloud. Le trafic ascendant peut les aider à rester plus agiles. « Nous avons lancé Upbound il y a quatre ans en réalisant que le secteur était à un moment charnière et que les clients voulaient plus que jamais consommer des services et déployer des abstractions auprès de plusieurs fournisseurs », a déclaré le fondateur et PDG d’Upbound, Bassam Tabbara, dans un communiqué. Tabbara a lancé Upbound en 2017 après des passages chez Quantum, Symform (une startup qu’il a cofondée et que Quantum a acquise) ; et Microsoft.

Plus d’offres :

— La startup d’intelligence d’affaires Klue a levé 62 millions de dollars. Klue, basée à Vancouver, extrait des données de sources allant des actualités aux pages Web des concurrents pour fournir des données sur les concurrents commerciaux. Klue vise à ce que les clients soient « prêts et armés à affronter leurs concurrents, au lieu d’être pris au dépourvu », a déclaré le PDG Jason Smith dans un article de blog. Smith, ancien président de Vision Critical, a cofondé l’entreprise en 2015 avec l’ancien cadre supérieur de Sophos Sarathy Naicker.

Tiger Global a mené le cycle de la série B, avec la participation de Salesforce Ventures. Le financement de la startup de six ans s’appuie sur un tour de série A de 15 millions de dollars l’année dernière.

— HaptX, qui fabrique des gants réalistes pour la réalité virtuelle et la robotique, a retiré 4 millions de dollars de Crescent Cove Advisors, portant le financement de série A pour la startup basée à Redmond, Wash. à 28 millions de dollars.

— Lucent Biosciences, basé à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui a développé un nouveau type d’engrais agricole qui utilise des fibres de cellulose comme agent de livraison, a levé 4,2 millions de dollars.