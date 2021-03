Actualité Emmanuel Macron: La débâcle du vaccin contre le coronavirus mine le président français | Monde | Nouvelles

Le programme de vaccination de la France est loin derrière le Royaume-Uni, avec seulement 13% de la population ayant reçu un vaccin contre 46% pour la Grande-Bretagne. Le pays est actuellement englouti par une troisième vague de coronavirus avec environ 65000 nouveaux cas annoncés chaque jour.

Certains hôpitaux parisiens ont transporté des patients vers d’autres régions de France par hélicoptère en raison d’un sursouscription.

L’écriture pour le Daily Mail Nabila Ramdani a révélé comment la catastrophe affecte la popularité de M. Macron.

Décrivant les Champs-Elysées à Paris, elle a déclaré: «Aujourd’hui, il y a des tas de détritus, des vagabonds sans personne à qui mendier et des files de boutiques haut de gamme, de cafés et de restaurants avec des grilles de sécurité définitivement démantelées.

«Et comme partout ailleurs dans la capitale française, le graffiti est monnaie courante.

«Le slogan le plus populaire est: » Macron, démission! » ou «Macron, démission!».

«Les ministres blâment constamment la soi-disant variante britannique pour le pic.

«Mais c’est l’incapacité de Macron & Co à maîtriser la crise qui a vu l’émergence de souches d’Afrique du Sud et du Brésil.

«Bon nombre des moins favorisés sont aux prises avec les conséquences d’un effondrement de l’économie et se demandent si elle va se redresser.»

La France a cessé d’administrer le vaccin pendant plusieurs jours suite à des inquiétudes concernant les caillots sanguins, mais a fait marche arrière après de nouvelles recherches.

Cependant, le mal a été fait avec de nombreux Français qui continuent de se méfier du vaccin alors même que les cas de Covid-19 explosent.

Le professeur William Dab, ancien directeur français de la santé publique, a déclaré qu’il y avait un «divorce d’avec la science» au sujet de la politique française en matière de coronavirus.

Mme Ramdani a ajouté: «Macron a l’œil sur la réélection l’année prochaine, mais sa promesse initiale en tant que politicien indépendant énergique s’épuise.

«Il est de plus en plus considéré comme un égoïste superficiel sans la vision ou les compétences de gestion nécessaires pour mettre en œuvre le changement – et Covid a amplifié cela.

«Promenez-vous dans les villes françaises et vous êtes certain de croiser des foules qui lui crient d’arrêter.

«Les Gilets Jaunes – ou gilets jaunes sont au premier plan. Ils ont commencé en 2018 en appelant à mettre fin à la hausse des prix du carburant.

«Soutenus par les concessions de Macron, ils ont fait plus de demandes, y compris Frexit – la sortie de la France de l’UE.»

La France se rendra aux urnes l’année prochaine pour élire son prochain président.

Des enquêtes récentes montrent que M. Macron est susceptible de faire face à un défi de taille de la part de Marine le Pen, leader du rallye national d’extrême droite.