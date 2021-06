actualité SNP : Le nationalisme de Nicola Sturgeon comparé au Rassemblement national de Marine Le Pen | Politique | Nouvelles

L’ancien Premier ministre a joué un rôle clé dans la campagne réussie pour maintenir l’Écosse au Royaume-Uni en 2014. Cependant, Nicola Sturgeon exige un autre scrutin d’ici la fin de 2023.

M. Brown a noté que la montée du nationalisme est un phénomène à l’échelle européenne, ce qui en fait « l’idéologie dominante de notre époque ».

Écrivant pour le Daily Telegraph, il a déclaré : « Nous pensions que ce nationalisme au poing fermé avait pris fin dans la première moitié du vingtième siècle.

« Mais, à notre époque, il est réapparu dans toute l’Europe : dans la propagande du Front national français remodelé de Le Pens, de l’ADF en Allemagne, de la Ligue des frères en Italie, du parti Wilders aux Pays-Bas et même en Scandinavie sociale-démocrate.

« Le nationalisme politique est redevenu l’idéologie dominante de notre époque.

Lors des élections parlementaires écossaises du mois dernier, le SNP a perdu un siège de moins que la majorité à Holyrood.

Au total, plus d’Écossais ont voté pour des partis pro-britanniques dans le scrutin de circonscription que pour des partis nationalistes.

Cependant, Mme Sturgeon espère obtenir un autre référendum sur l’indépendance par le biais du Parlement écossais avec le soutien du Parti vert.

Boris Johnson s’oppose à un deuxième référendum, arguant que le SNP devrait se concentrer sur la récupération du coronavirus en Écosse.

LIRE LA SUITE: Esturgeon humilié – Le gouvernement britannique élève le SNP pour avoir tenté de faire échouer l’accord commercial australien

Ce serait une reprise du concours de 2017, que M. Macron a remporté par 66% des voix contre 34%.

Cependant, les sondages suggèrent que le concours 2022 pourrait être beaucoup plus proche.

M. Brown a appelé à un patriotisme britannique «éclairé» pour lutter contre le nationalisme écossais.

Il a déclaré : « Si nous voulons éviter des années de bouleversements constitutionnels, nous devons montrer que nous pouvons faire fonctionner la Grande-Bretagne en tant que communauté politique, en nous appuyant sur le type de coopération que nous avons constaté entre nos quatre pays et régions pour la vaccination de masse.

« Il existe en effet un fil d’or qui relie notre engagement britannique séculaire en faveur de la tolérance et de la liberté aux idées modernes d’équité et de responsabilité sociale.

« Nous devons redécouvrir cette philosophie partagée et avec elle une mission partagée, des objectifs et des priorités partagés ; en d’autres termes, un patriotisme éclairé qui fait de la britannicité plus que la possession d’un passeport bleu.

De hauts responsables du SNP ont suggéré qu’un deuxième référendum sur l’indépendance écossaise pourrait être organisé même sans le consentement de Westminster.

Si cela devait se produire, Douglas Ross, le chef des conservateurs écossais, exhorte les syndicalistes à boycotter le scrutin.

En 2014, l’Écosse a voté pour rester dans le Royaume-Uni avec 55 % des voix contre 45 %.

Avant le référendum, des hauts responsables du SNP ont indiqué qu’il s’agirait d’un sondage “une fois par génération”.