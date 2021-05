Actualité UE: Bruxelles à blâmer pour les décès «évitables» de réfugiés en Méditerranée, prévient l’ONU | Monde | Nouvelles

Et le bloc a été accusé de mettre des vies en danger en réduisant les missions de recherche et de sauvetage, tandis que certains États membres ont été accusés d’empêcher les agences humanitaires de secourir les personnes en détresse. Des milliers de réfugiés et de migrants, dont beaucoup d’Afrique, tentent chaque année des voyages dangereux via la Libye vers l’Europe, souvent dans de minuscules bateaux gonflables et parfois sans même posséder de gilets de sauvetage.

Jusqu’à présent cette année, au moins 632 personnes sont mortes sur la route, a déclaré le bureau des droits de l’homme de l’ONU dans un rapport de 37 pages publié aujourd’hui et intitulé “Lethal Disregard”, qualifiant cela de “tragédie humaine à grande échelle”.

Le rapport conclut que l’absence de protection des migrants “n’est pas une anomalie tragique, mais plutôt une conséquence de décisions politiques et de pratiques concrètes des autorités libyennes, des États membres et des institutions de l’Union européenne et d’autres acteurs”.

Bruxelles est vivement critiquée pour avoir réduit le nombre d’opérations officielles de recherche et de sauvetage, tout comme les gouvernements individuels qui empêchent les agences d’aide d’intervenir en saisissant leurs navires et en ciblant des individus avec des procédures administratives et pénales.

Le rapport de l’ONU critique vivement l’UE d’Ursula von der Leyen (Image: GETTY)

Un enfant est récusé d’un dériveur en Méditerranée (Image: GETTY)

Il y a également eu des “refoulements en mer” où des navires de migrants ont été renvoyés des eaux internationales vers la Libye à l’aide d’hélicoptères européens, ont déclaré des migrants au bureau des droits de l’homme de l’ONU.

Le rapport, qui couvre la période de janvier 2019 à décembre 2020 et qui est basé sur des entretiens avec 80 migrants, a également déclaré que certaines interceptions des autorités libyennes avaient mis des migrants en danger.

Certains bateaux ont été percutés ou touchés, provoquant le chavirage des bateaux ou le saut de migrants par-dessus bord.

LIRE LA SUITE: Panique en Allemagne: le règne de Merkel se termine dans le chaos

Les migrants attendent d’être secourus par les garde-côtes italiens en mer Méditerranée (Image: GETTY)

Souvent, les migrants sont victimes d’exploitation et d’abus en Libye.

Le rapport exhorte l’UE à adopter «un arrangement commun et fondé sur les droits de l’homme pour le débarquement rapide de toutes les personnes secourues en mer».

L’ONU se dit également préoccupée par ce qu’elle appelle «le mépris mortel pour les personnes désespérées».

NE MANQUEZ PAS

Traversées de la Manche: le nombre de migrants effectuant le voyage a doublé [ANALYSIS]

Priti Patel: Je ne m’excuse pas de vouloir rendre le pays sûr [VIDEO]

Patel s’en prend aux critiques de gauche à la recherche d’un combat contre l’immigration [PICTURES]

Les migrants subsahariens, sauvés d’un canot pneumatique en mer Méditerranée, débarquent au port de Malaga (Image: GETTY)

Un bateau pneumatique à moitié coulé est abandonné dans le port de Pythagorio à Samos, en Grèce (Image: GETTY)

Le rapport conclut que tous les États de la région, ainsi que l’Agence de garde-frontières et de garde-côtes de l’UE, la force navale de l’UE pour la Méditerranée, la Commission européenne et d’autres parties prenantes, doivent engager des réformes urgentes afin de se conformer à leurs obligations en vertu du droit international. .

En 2017, lorsque 119310 migrants ont atteint l’Europe via la Libye en empruntant la route de la Méditerranée centrale, un migrant sur 51 (1,98%) a perdu la vie.

En 2019, le nombre total de tentatives de traversée était tombé de manière significative à 14560 – mais au moins un migrant sur 21 (4,78%) est décédé.

Un grand nombre de migrants tentent encore des traversées dangereuses de la Méditerranée (Image: GETTY)

Commentant, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a appelé à des réformes urgentes des politiques et pratiques de recherche et de sauvetage en Libye ainsi que dans l’UE et ses États membres afin de garantir le respect du droit international.

Elle a ajouté: «La vraie tragédie est qu’une grande partie des souffrances et des morts le long de la route de la Méditerranée centrale est évitable.

«Chaque année, les gens se noient parce que l’aide arrive trop tard ou ne vient jamais du tout.

«Ceux qui sont secourus sont parfois contraints d’attendre des jours ou des semaines pour être débarqués en toute sécurité ou, comme cela est de plus en plus le cas, sont renvoyés en Libye qui, comme cela a été souligné à maintes reprises, n’est pas un refuge en raison du cycle. de violence. »

Les membres de l’équipage du navire de sauvetage Sea-Watch 4 se préparent à mettre les voiles depuis le port de Burriana (Image: GETTY)

Elle a ajouté: «Nous pouvons tous convenir que personne ne devrait se sentir obligé de risquer sa vie, ou celle de sa famille, sur des bateaux en mauvais état à la recherche de la sécurité et de la dignité.

«Mais la réponse ne peut pas être simplement d’empêcher les départs de Libye ou de rendre les voyages plus désespérés et dangereux.»

Mme Bachelet a averti: «Tant qu’il n’y aura pas de canaux de migration suffisamment sûrs, accessibles et réguliers, les gens continueront d’essayer de traverser la Méditerranée centrale, quels qu’en soient les dangers ou les conséquences.

«J’exhorte les États membres de l’UE à faire preuve de solidarité pour veiller à ce que les pays de première ligne, tels que Malte et l’Italie, ne soient pas laissés à assumer une responsabilité disproportionnée.»