Actualité UE: Bruxelles en état d’alerte alors que l’élan monte pour «Eurexit» – SIX groupes européens s’unissent | Politique | Nouvelles

Le mouvement Eurexit a été lancé en janvier grâce aux eurosceptiques transfrontaliers d’Italie, de France et d’Espagne, avec l’aide du Brexit Party du Royaume-Uni. Le mouvement se développe maintenant, avec des membres de République tchèque, d’Irlande et de Bulgarie rejoignant l’équipe, comme annoncé jeudi sur le compte Twitter du groupe.

Ils ont écrit: «Nous souhaitons la bienvenue au Parti irlandais de la liberté, au mouvement Odchod et à Bulgariya na Truda i Razuma dans le mouvement #Eurexit!

« Notre manifeste est désormais disponible en tchèque et en bulgare. »

L’initiative anti-Union européenne a commencé lorsque le chef de la génération Frexit Charles-Henri Gallois, le chef d’Italexit Gianluigi Paragone et l’ancienne députée du Brexit Party Alexandra Phillips se sont associés pour une campagne continentale visant à quitter l’UE.

Le leader de Somos Espana, Luis Carlos Nogues, s’est rapidement joint à la quête pour que l’Espagne quitte le bloc.

Le groupe d’eurosceptiques espère que leur mouvement Eurexit pourra aider à lancer un débat sur les avantages de quitter l’Union européenne à travers le bloc.

S’adressant à Express.co.uk en février, M. Nogues a déclaré: « Nous ne faisons que commencer ».

Le groupe de dirigeants anti-UE a rédigé un manifeste conjoint promouvant la liberté des États individuels de rechercher une véritable souveraineté tout en restant alliés de l’UE.

M. Nogues a déclaré que le plan était d’avoir une « coalition transversale » des nations dans le respect du pouvoir souverain des uns et des autres de gouverner en dehors de l’UE.

Ils s’engagent: «20 ans après sa création, l’euro est un échec colossal.

«Elle étouffe l’économie de plusieurs pays européens, contribue à leur désindustrialisation et ne profite qu’à quelques pays sélectionnés – en premier lieu l’Allemagne.

«Nous affirmons que le fait d’émettre son propre argent est un attribut fondamental de l’État-nation démocratique, comme le contrôle de ses frontières, de ses armées ou de sa diplomatie.

«Chaque pays doit avoir une monnaie adaptée à son économie.

« C’est pourquoi nous demandons une sortie de l’euro (une demande que les parties signataires qui ne font pas partie de la zone euro soutiennent pleinement) ».

Enfin, ils réprimandent l’idée que l’Union européenne pourrait être réformée comme certains eurosceptiques à travers le bloc comme Matteo Salvini et Marine Le Pen s’engagent désormais à le faire.

Ils disent: « L’Union européenne ne peut pas être réformée. Depuis la signature du traité de Rome, nous n’avons cessé d’entendre les promesses d’une » autre Europe « , mais cela n’a jamais abouti à des faits concrets.

« Pour regagner la souveraineté et donc la démocratie, il faut sortir de l’Union européenne et de la zone euro – et le plus tôt sera le mieux. »