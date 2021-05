Actualité UE: la Commission admet dans son propre rapport que la Grande-Bretagne se remettra de Covid plus rapidement que le bloc | Politique | Nouvelles

Dans ses dernières prévisions économiques, la Commission européenne a déclaré que le Royaume-Uni était sur la bonne voie pour une augmentation de son PIB de 5% cette année et de 5,3% en 2022. C’était plus prometteur que les chiffres de reprise prévus pour le bloc de 27 membres. La Commission prévoit que la hausse moyenne du PIB dans l’UE se situera entre 4,2% et 4,4%.

Les prévisions ne surprendront guère de nombreux analystes des mois après que le Royaume-Uni a pris la tête du secteur des vaccins.

Près de 36 millions de personnes en Grande-Bretagne ont reçu leur première dose du vaccin tandis que 18,8 millions ont été complètement inoculées avec deux injections.

Cela équivaut à 27,7% de la population britannique entièrement vaccinée.

De l’autre côté de la Manche, les progrès sont lents, l’Allemagne étant la plus rapide sur le front des vaccins.

Cependant, les 8,2 millions d’Allemands entièrement vaccinés ne représentent que 10% de la population totale du pays.

Le succès du vaccin britannique a été salué par les experts de la Commission.

Dans leur rapport, l’équipe a admis que le projet de la nation avait «progressé assez rapidement».

Et ils avaient également un mot positif à dire au sujet de la feuille de route du premier ministre pour le troisième lock-out national en Angleterre.

Jeudi, Downing Street a accusé le club des nations de “menacer à tout signe de difficultés” sur des suggestions que la France envisage de retarder un accord de services financiers sur l’accès à la pêche.

Des rapports ont indiqué que Paris souhaitait repousser un accord post-Brexit pour le secteur financier, alors que les pêcheurs français protestaient contre l’accès aux eaux britanniques.

Mais le No 10 a insisté sur le fait qu’il adoptait une «approche cohérente fondée sur des preuves» pour délivrer des licences aux navires de l’UE.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: «Cette menace est un autre exemple de l’UE émettant des menaces à tout signe de difficultés au lieu d’utiliser les mécanismes de nos nouveaux traités pour résoudre les problèmes.

“Nous avons toujours été clair qu’un accord sur les services financiers était dans l’intérêt des deux parties.”