L’UE critiquée par Kurz pour la distribution de vaccins « bizarres »

Selon le Sunday Telegraph, il s’agit notamment des présidents de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil européen.

À l’origine, la conférence était censée avoir un président, mais elle en compte maintenant six pour superviser l’événement.

Il a déclaré: «L’idée n’avait de sens que si son travail était simple et direct.

Andrew Duff, ancien eurodéputé libéral démocrate et europhile actif, a dénoncé ce qu’est devenue la conférence.

Selon The Telegraph, on s’attendait à ce qu’il dirige la conférence, mais cela a été bloqué par les États membres de l’UE qui se sentaient «trop fédéralistes».

Des eurosceptiques de premier plan au Parlement européen ont déjà rejeté l’exercice en faisant valoir qu’il appellerait inévitablement plus de pouvoirs de l’UE.

«Il n’y a pas d’accord au sein des institutions et encore moins entre elles sur le but de la Conférence – ni sur son organisation, son leadership ou son budget.»

Le dernier changement majeur du traité européen est survenu en 2007 avec le traité de Lisbonne, introduit après que les électeurs français et néerlandais ont rejeté une proposition de constitution européenne.

Cependant, certains membres de l’UE hésiteront probablement à céder plus de pouvoir à Bruxelles, la Pologne et la Hongrie étant déjà bloquées dans une impasse avec la Commission européenne sur leurs attitudes envers le droit et l’opposition politique intérieure.

Critiquant la conférence, un diplomate de l’UE a déclaré: «Avec autant de présidents, l’avenir de l’Europe ressemble plus au Soviet suprême qu’à la société libérale ouverte qu’il est censé incarner.»

L’UE cherche à renforcer sa légitimité démocratique depuis que les électeurs britanniques ont voté pour quitter le bloc en juin 2016.