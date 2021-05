Actualité UE: les députés sont furieux alors que le Parlement élu est exclu de la règle cruciale sur les vaccins Monde | Nouvelles

Dans la dernière vitrine du dysfonctionnement institutionnel de Bruxelles, le Conseil de l’UE et le Parlement s’affrontent sur l’introduction de soi-disant «certificats verts numériques» pour permettre aux Européens de voyager cet été.

Les négociations entre les deux institutions européennes devraient se poursuivre mais le Conseil a déjà rejeté les propositions des députés européens sur le plan.

Les députés estiment que les laissez-passer de voyage devraient permettre aux gens de se déplacer dans le bloc sans autres obstacles tels que les quarantaines et devraient compléter des tests COVID abordables pour ceux qui n’ont pas encore été vaccinés mais qui souhaitent tout de même profiter de leurs vacances d’été à travers le bloc.

Juan Fernando López Aguilar, le social-démocrate espagnol menant les négociations pour le Parlement, a déclaré que le Parlement était “prêt à aller une certaine distance – à condition que le Conseil le soit également”.

L’objectif, a-t-il affirmé, est de restaurer la libre circulation à travers l’UE – un «atout majeur» du bloc qui «est en très mauvais état à cause des mesures adoptées par les États membres».

Mais ses idées sont interdites au Conseil.

Les désaccords sur les petits caractères de la législation ont amené les chefs de quatre groupes du Parlement à envoyer une lettre à la présidence portugaise du Conseil pour «vous exhorter à épuiser toutes les possibilités et à parvenir à un compromis au sein du Conseil».

Dans une dénonciation claire du rejet du processus démocratique de la seule institution élue par les citoyens de l’UE à Bruxelles, ils ont ajouté: “Nous croyons fermement que le certificat de vaccination contre le coronavirus ne peut fonctionner correctement que dans un cadre juridique solide établi par le processus démocratique normal.”

Les eurodéputés avaient initialement demandé que les tests COVID soient gratuits sur demande comme alternative pour ceux qui souhaitent voyager avant d’avoir reçu leur vaccination.

LIRE LA SUITE: Vaccin Pfizer Covid: “ Peu de personnes participant aux essais cliniques sont décédées ”, déclare le CDC

À la fin des négociations de mardi, le Parlement avait abandonné sa demande et demandé que les tests soient “abordables” et que les liquidités de l’UE aident à les payer.

Ils ont également abandonné leur demande sur la nécessité de mettre les gens en quarantaine malgré la possession d’un test négatif ou d’un passeport vaccinal à l’entrée.

Mais même ces concessions ont été ignorées par le Conseil.

L’eurodéputée néerlandaise Sophie in ‘t Veld, qui représente le groupe Renew du Parlement dans les pourparlers, a fustigé: «Le Conseil l’efface de la table».

Un diplomate européen a qualifié la position du Parlement de “totalement inacceptable dans sa forme actuelle”, ajoutant que les députés “devraient arrêter de jouer à des jeux où ils tentent de s’emparer du pouvoir et se concentrer plutôt sur les éléments pour lesquels ils ont le droit légitime d’avoir leur mot à dire”.

Un deuxième diplomate a déclaré à Politico: «Est-il vraiment dans l’intérêt du Parlement que les dirigeants européens se lancent dans cette discussion?

«Aucun des dirigeants n’est intéressé à céder des compétences nationales.»

López Aguilar a déclaré que la Commission devrait intervenir en tant que «courtier honnête» pour amener le Conseil à agir, «pas simplement pour observer le mauvais comportement du Conseil».

Mercredi, les ambassadeurs de l’UE ont soutenu les plans visant à permettre aux vacanciers vaccinés de visiter le bloc cet été.

Ils ont approuvé une proposition de la Commission européenne du 3 mai pour assouplir les critères pour déterminer les pays “sûrs” et pour laisser entrer des touristes entièrement vaccinés d’ailleurs, ont indiqué des sources européennes.

On s’attend à ce qu’ils établissent une nouvelle liste cette semaine ou au début de la semaine prochaine. Sur la base des données du Centre européen de contrôle et de prévention des maladies, la Grande-Bretagne et un certain nombre d’autres pays répondraient aux nouveaux critères.

Les États-Unis ne le feraient pas, même si les Américains avec une preuve de vaccination seraient les bienvenus.

Un diplomate de l’UE a déclaré que les cas de la variante indienne en Grande-Bretagne devraient être pris en compte, bien que certains pays de l’UE définissent déjà leurs propres politiques. Le Portugal a levé lundi une interdiction de voyage de quatre mois pour les touristes britanniques.

Sous les restrictions actuelles, les personnes de sept pays seulement, dont l’Australie, Israël et Singapour, peuvent entrer dans l’UE en vacances, qu’elles aient ou non été vaccinées.