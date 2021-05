Actualité UE: les eurodéputés se rebellent contre Sassoli pour avoir risqué des vies en se livrant à Macron | Politique | Nouvelles

Les députés devraient regagner le siège français de l’institution le mois prochain après des mois d’annulations en raison de la pandémie de coronavirus. Mais un groupe croissant de rebelles souhaite que le président du Parlement européen fasse rapidement demi-tour sur sa décision de réintroduire des sessions plénières en personne. Cela signifiera que plus de 700 eurodéputés et des milliers d’employés devront voyager entre Bruxelles et Strasbourg pendant une semaine le mois prochain.

Les sessions plénières ont eu lieu numériquement depuis le déclenchement de la pandémie sur le continent, avec une poignée de députés européens autorisés à y assister en personne.

Express.co.uk a révélé hier qu’un député européen lituanien sollicitait des collègues pour soutenir une campagne visant à maintenir les séances hybrides.

Et maintenant, la croisade est soutenue par un nombre croissant d’eurodéputés, des dizaines demandant à M. Sassoli de renoncer au retour de Strasbourg.

Un eurodéputé a accusé le président du Parlement d’avoir risqué la santé des fonctionnaires pour faire plaisir au Français M. Macron, qui soutient avec véhémence le siège français.

Le président français a longtemps défendu un retour à Strasbourg, affirmant même que l’UE serait «foutue» si le Parlement arrêtait de s’y réunir.

Dans un e-mail privé adressé à des collègues, vu par Express.co.uk, l’eurodéputé néerlandais Dorien Rookmaker a déclaré: «Il est irresponsable et inexplicable de se rendre à Strasbourg dans une situation où nous ne sommes toujours pas autorisés à travailler dans des conditions normales à Bruxelles.

«Il est inacceptable de sacrifier la sécurité de notre personnel pour des raisons politiques.»

Dans un autre courrier électronique, l’eurodéputée polonaise Jadwiga Wiśniewska a ajouté: «Je soutiens fermement votre lettre. Je trouve la décision du président extrêmement irresponsable, ce qui peut constituer une menace épidémiologique pour les députés et le personnel.

“Président Sassoli, veuillez retirer votre décision pour la santé et la sécurité du PE.”

Le bâtiment du Parlement à Bruxelles est toujours verrouillé, avec des règles strictes d’entrée pour les députés européens et leur personnel.

La campagne a été lancée par l’eurodéputée lituanienne Rasa Jukneviciene, qui a écrit la lettre originale appelant M. Sassoli à faire un demi-tour radical.

Elle a écrit: «Laissez-nous vous adresser une question en suspens de haute importance pour la santé et la sécurité du personnel du Parlement européen ainsi que pour nos sociétés en général et directement liée à la gestion efficace de la pandémie COVID jusqu’au règlement sur le COVID numérique de l’UE Le certificat entre en vigueur en juillet.

«La décision de ramener le Parlement européen à son siège à Strasbourg en juin est trop précipitée et met le personnel du Parlement européen sous des risques inutiles.

«La session prévue à Strasbourg en juin signifie qu’un grand nombre de personnels se déplaceront sans avoir eu l’occasion de se faire vacciner et, par conséquent, sans immunité contre le coronavirus. L’obligation pour les employés de retour de se soumettre à une quarantaine d’au moins sept jours confirme le risque de santé prévu pour eux, leurs familles et la société.

«En outre, la mise en quarantaine obligatoire après de tels déplacements professionnels affectera fortement leur vie personnelle et celle de leurs familles, ce qui pourrait également être évité si la session se tenait à Bruxelles.»

Elle a ajouté: «La santé des membres et du personnel doit être protégée; en outre, le Parlement européen devrait montrer l’exemple en contribuant à limiter la propagation du coronavirus, pour ces raisons, les activités de voyage devraient être réduites au minimum jusqu’à ce qu’elles puissent être effectuées en toute sécurité.

Les membres du personnel européens ont été informés qu’ils devront assister à la plénière malgré le rigamarole actuel des voyages internationaux.

Ils ne seront pas exemptés des mesures spéciales en place pour freiner la propagation du virus lors de leurs déplacements entre Bruxelles et Strasbourg pendant la semaine.

Dans un briefing divulgué aux membres du personnel, des fonctionnaires du Parlement ont déclaré: «Pour entrer en France, vous devrez emporter et présenter sur demande les documents suivants.

«Une version imprimée de votre ordre de mission; un certificat attestant que vous exercez des fonctions essentielles pour le Parlement de Strasbourg.

«Le document sera publié par la direction des ressources de votre DG; une déclaration sous serment dûment remplie; un résultat de test PCR négatif; le test doit être effectué au plus tard 72 heures avant l’arrivée en France. »

Une source sceptique a déclaré au site Web Politico: «C’est fou. Pourquoi ne pas attendre septembre pour que tout le monde soit vacciné?

«Quelle fonction essentielle y a-t-il à Strasbourg lorsque la session plénière peut facilement se tenir à Bruxelles, ce qui a été la pratique réussie au cours des 14 derniers mois?»

Les eurodéputés ont voté à plusieurs reprises pour abandonner leur deuxième chambre à Strasbourg, ce qui est impopulaire auprès de nombreux fonctionnaires en raison des déplacements fastidieux et du manque d’installations dans la petite ville.

La plupart des pays de l’UE sont également favorables à la fin du cirque ambulant, ce qui nuit énormément à la réputation du bloc, mais leurs efforts ont été repoussés par la France.

L’exigence d’un siège à Strasbourg est inscrite dans les traités de l’UE, ce qui signifie que la France dispose d’un veto tout-puissant qu’elle a menacé d’utiliser si quelqu’un essaie de l’abolir.