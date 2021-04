Actualité UE: les eurosceptiques complotent un nouveau supergroupe pour modifier l’équilibre des pouvoirs à Bruxelles | Politique | Nouvelles

Salvini critique l’accord de l’UE « imposé par Macron et Merkel »

Le Hongrois Viktor Orban, l’Italien Matteo Salvini et le Polonais Mateusz Morawiecki pourraient prendre la tête du groupe des chefs de file pour tenter de secouer l’équilibre du pouvoir à Bruxelles. Ils espèrent former une forte coalition de perturbateurs au sein du Parlement européen qui pourrait attirer d’autres personnalités anti-UE pour renforcer leur capacité à influencer les pouvoirs de décision. Le Premier ministre hongrois, M. Orban, soi-disant leader d’homme fort, mène des négociations avec son homologue polonais après avoir retiré son mouvement Fidesz de l’establishment du Parti populaire européen.

Et M. Salvini espère rejoindre leurs rangs pour créer une «nouvelle idée de l’Europe».

L’Italien, qui dirige le parti Lega, a déclaré: « Nous parlons aussi de politiques migratoires, d’alliances internationales, d’attitudes envers la Russie, la Chine et le rôle que joue la Turquie, qui est en effet un problème aux portes de l’Europe. »

Les forces eurosceptiques ont eu du mal à s’établir comme de sérieux prétendants en raison des allégeances antérieures aux partis.

La loi et la justice au pouvoir en Pologne sont membres du bloc de droite conservateur et réformiste européen, tandis que la Lega dirige actuellement le groupe Identité et démocratie de politiciens anti-Bruxelles.

Viktor Orban, Matteo Salvini et Mateusz Morawiecki complotent le supergroupe eurosceptique (Image: GETTY)

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban et la directrice de la Commission Ursula von der Leyen (Image: GETTY)

Mais la démission de M. Orban du PPE de centre-droit a ouvert la possibilité d’une coalition anti-établissement significative, réunissant potentiellement pour la première fois les eurosceptiques en un seul mouvement.

Daniel Hegedus, boursier pour l’Europe centrale au German Marshal Fund, a déclaré au FT: «Orban est seul dans le froid et a besoin d’un nouveau foyer politique.

«Salvini aimerait être considéré comme un moteur et un agitateur au niveau européen.»

Le trio s’entretiendra aujourd’hui en Pologne pour discuter de l’éventuelle coalition, en commençant par un nouveau groupe au Parlement européen.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki (Image: GETTY)

Jacek Saryusz-Wolski, un eurodéputé polonais de haut niveau du PiS, a déclaré que la réunion «ouvrirait» probablement le processus d’union des forces.

Il a déclaré que le gouvernement polonais souhaitait inviter le Fidesz de M. Orban et la Ligue de M. Salvini au bgroup ECR, dont le PiS est le plus grand membre.

«Et peut-être d’autres membres du groupe Identité et Démocratie, Marine Le Pen n’est pas exclue», M. Saryusz-Wolski.

Le PiS et un allié plus petit détiennent 27 des 52 sièges du Parlement européen de la Pologne, le Fidesz a 11 représentants et la Ligue a 28 des 76 sièges de l’Italie.

Le parti de la Ligue de Matteo Salvini est membre du gouvernement de coalition au pouvoir en Italie (Image: GETTY)

Un groupe eurosceptique pourrait devenir le deuxième plus grand bloc de députés européens au Parlement européen (Image: GETTY)

La fusion de l’ECR, de l’I&D et de la présentation des députés de M. Orban créerait le troisième plus grand groupe du Parlement, avec au moins 146 membres.

Cela donnerait aux dirigeants renégats une démonstration de force significative lorsqu’ils tentent de pénétrer dans le processus décisionnel bruxellois.

M. Saryusz-Wolsk a suggéré qu’il pourrait également ramasser d’autres retardataires et dépasser les socialistes pour devenir le deuxième plus grand bloc.

Mais M. Hegedus a déclaré que la perspective était «irréaliste», ajoutant: «L’éléphant évident dans la salle est la Russie.

Viktor Orban s’en prend à l’UE pour le déploiement d’un vaccin contre le coronavirus

«C’est l’une des principales questions ouvertes, celle de savoir si l’approche fondamentalement différente des partenaires potentiels vis-à-vis de la Russie peut être ignorée par Varsovie, car elle n’est pas prise en compte dans les relations polono-hongroises afin d’obtenir plus de protection au niveau européen contre d’éventuelles sanctions.»

M. Saryusz-Wolsk a insisté sur le fait que ce n’était pas un obstacle impossible à surmonter car des personnalités comme M. Salvini et Mme Le Pen, le principal rival politique d’Emmanuel Macron, partagent un groupe et des points de vue divergents sur Moscou.

Le Polonais a déclaré: «Les socialistes et démocrates et le PPE sont de facto pro-russes parce qu’ils font des affaires comme d’habitude avec la Russie. Salvini et Le Pen parlent pro-russe, les autres agissent pro-russe.

«Les deux grands partis sont 1 000 fois plus pro-russes que Le Pen. C’est donc une question d’esthétique. Mais ce n’est pas une question d’impossibilité politique. »