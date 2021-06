Actualité UE: l’organe antifraude du Bloc évité par les États membres lors de son lancement aujourd’hui | Monde | Nouvelles

À partir d’aujourd’hui, le Parquet européen (Parquet européen) commencera à lutter contre la fraude budgétaire de l’UE, mais malgré l’attente de quelques décennies pour l’introduction de cette institution, certains États membres n’ont pas encore adhéré.

Le Parquet européen, qui compte 22 pays de l’UE comme membres, est conçu pour poursuivre la fraude budgétaire dans le bloc.

Le bureau entend s’appuyer sur un réseau de procureurs délégués européens dans chaque pays.

Mais dans un coup porté à la tentative de Bruxelles de devenir plus intégrée et de lutter contre la criminalité à travers le bloc, le Danemark, la Hongrie, l’Irlande, la Pologne et la Suède n’ont pas encore signé au bureau.

La Finlande n’a pas proposé de candidat et la Slovénie, qui assumera la présidence tournante du Conseil de l’UE en juillet, n’a pas encore nommé de procureur pour le bureau.

Une déçue Laura Codruța Kövesi, chef du Parquet européen, a déclaré à POLITICO: “C’est un très mauvais signal.”

Elle a fustigé le “manque de coopération sincère” des États membres.

Jeudi, le Premier ministre slovène Janez Janša a refusé de saluer les deux candidats de son pays.

Mme Kövesi a commenté : « Il est évident que quelque chose n’est pas crédible.

Le chef du Parquet européen a averti que la Slovénie prendrait “un très gros risque” si elle choisissait de ne pas nommer de procureurs.

“Ils ne participent pas du tout à l’OEPP.

“C’est notre choix, alors arrêtez de jouer à des jeux politiques inspirés par Renew Europe.”

Dans un communiqué, le gouvernement a déclaré que l’appel à candidatures initial ne répondait pas aux exigences légales, il avait donc « chargé le ministère de la Justice de publier immédiatement un nouvel appel à candidatures pour la nomination de deux procureurs européens délégués ».

En Finlande, le gouvernement débat de la manière dont les procureurs du Parquet européen traiteraient des questions telles que les retraites.

Helsinki se demande également si les procureurs pourraient occuper un deuxième emploi chez eux.

Mais Mme Kövesi a déclaré : « Il est très important de n’avoir que des procureurs à temps plein.

«La Slovénie est la preuve très claire que nous n’avons besoin que de procureurs indépendants pour que personne ne puisse s’immiscer dans leurs activités.»

Un porte-parole de la délégation finlandaise de l’UE a déclaré que dans leur lecture du règlement, les procureurs du Parquet européen de chaque pays peuvent également travailler en tant que procureurs nationaux.

Le porte-parole a fait valoir qu’en raison du mandat du Parquet européen, «un nombre très limité d’affaires pénales» incombera à ces procureurs, ils devraient donc être autorisés à remplir le reste de leurs jours avec d’autres fonctions.

Dans une déclaration à POLITICO, le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders, a déploré les deux situations, arguant que « un délai suffisant a été accordé » pour régler tout problème.

« J’ai été personnellement impliqué dans une large sensibilisation des ministres responsables », a-t-il ajouté.

Et, a-t-il insisté, « cette situation n’empêchera pas le Parquet européen de démarrer ses activités.