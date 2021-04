Actualité UE: un eurodéputé allemand rompt les rangs pour admettre “il est temps de quitter l’UE” – “c’est antidémocratique” | Monde | Nouvelles

L’UE a “ échoué ” dans la gestion de la pandémie, déclare Gunnar Beck

Telle est sa haine pour le bloc d’Ursula von der Leyen, a averti l’eurodéputé Gunnar Beck que l’Allemagne avait besoin de Dexit car «l’UE en a fini financièrement» suite à la pandémie de coronavirus. L’Allemagne étant la centrale électrique du bloc, M. Beck a averti que l’État ne pouvait plus faire partie du projet européen en ruine. Alors que l’UE a insisté sur le fait que les États membres restent unis pour prolonger l’avenir du projet, M. Beck a affirmé que quitter le bloc était désormais une “nécessité” pour l’Allemagne.

Dans une attaque cinglante, il a averti que la nature antidémocratique du bloc, l’instabilité de l’euro et la menace d’une hausse de l’inflation sont toutes les raisons pour lesquelles l’Allemagne doit partir.

M. Beck a déclaré: «Nous considérons que la sortie de l’Allemagne de l’Union européenne et la création d’un nouveau groupe économique et d’intérêt européen sont nécessaires.

“Il existe de nombreux arguments en faveur de la sortie de l’Allemagne de l’UE.

“L’UE est antidémocratique au fond.

L’UE a échoué financièrement, a déclaré le député européen (Image: Deutschland Kurier)

Nouvelles de l’UE: Ursula von der Leyen a été critiquée pour le déploiement du vaccin (Image: GETTY)

“De nombreuses autres organisations internationales le sont également, mais aucune autre organisation ne jouit d’un pouvoir aussi excessif que l’UE.

«L’euro est une monnaie qu’il fallait épargner chaque année depuis 2010 avec plus de 100 milliards.

“Ces coûts sont déjà tangibles pour les épargnants car ils ne font plus de bénéfices et sont donc insidieusement dépossédés. Les contribuables pourront encore vivre tout cela.”

À l’appui de son argument en faveur de la sortie du bloc, l’eurodéputé a déclaré que l’euro avait été renfloué chaque année depuis 2010 et a également averti que l’inflation augmentera considérablement dans le bloc.

JUST IN: le Royaume-Uni prévoit un changement majeur après avoir rappelé à l’UE qui est en charge

Nouvelles de l’UE: l’eurodéputé a attaqué le bloc (Image: Deutschland Kurier)

Si l’inflation augmente, l’écart entre les États riches du nord et les pays pauvres du sud deviendra encore plus grand et, par conséquent, provoquera des scissions au sein de l’UE, a-t-il affirmé.

Il a ajouté: «L’UE est finie financièrement, elle détruit notre État social en l’écrasant et en déseuropéanisant l’Europe.

«C’est exactement la raison pour laquelle la résolution Dexit ou Gexit de l’AfD est correcte et la profession d’une coopération plus étroite avec ceux de nos voisins qui sont toujours sains d’esprit est tout aussi importante.

“Nous devons souligner que l’Europe n’a d’avenir que si nous la sauvons de l’UE”.

Nouvelles de l’UE: l’eurodéputé a révélé trois problèmes que le bloc souffrira (Image: GETTY)

Nouvelles de l’UE: l’eurodéputé a déclaré que l’Allemagne devait maintenant quitter le bloc (Image: GETTY)

Le sentiment anti-UE a augmenté au cours des derniers mois en raison de l’échec du programme de vaccination du bloc et des affrontements avec le Royaume-Uni à propos du Brexit.

Des États comme la Hongrie et la République tchèque ont été contraints d’utiliser les vaccins chinois et russe en raison du faible déploiement.

Ni les vaccins Sputnik V ni Sinopharm n’ont été approuvés par l’Agence européenne des médicaments, mais en raison des taux élevés de cas dans les deux pays, ils ont été contraints d’utiliser les vaccins.

Le Royaume-Uni a été félicité pour son propre déploiement de vaccins, certains Brexit ayant aidé la Grande-Bretagne à éviter le chaos qui a frappé le continent.

En effet, s’adressant à Express.co.uk, l’eurodéputé suédois Charlie Weimers a déclaré que l’opinion publique était en train de changer sur l’avenir du projet européen.

Subventions de l’UE par État pour lutter contre les covid (Image: Express)

Commentant son propre État, il a affirmé que la Suède n’avait pas perdu un allié puissant dans l’UE après le départ du Royaume-Uni.

La France gagnant encore plus de pouvoir, il a affirmé que le Brexit pourrait bientôt ouvrir la voie à de nouveaux départs.

Il a déclaré: «Je pense que cela ouvrira la voie à une réaction et nous l’avons déjà vu dans une certaine mesure, que ce changement d’opinion publique sur l’adhésion à l’UE va maintenant dans la direction opposée à la plupart des autres États membres.

«Ouais, je veux dire, nous ne parlons pas d’un tremblement de terre.

Nouvelles de l’UE: le député européen a averti que la Suède pourrait quitter le bloc un jour (Image: Youtube)

«Mais c’est la trajectoire qui est intéressante ici et qui va à l’encontre de la tendance.

«Et je pense que c’est parce que de plus en plus de Suédois se rendent compte que la conception de l’UE n’est pas dans l’intérêt des impôts suédois.

«Alors, quand le poulet rentrera à la maison pour se percher, c’est là que la vraie réaction viendra.

“Peut-être que nous parlons de quelques années à venir, mais cela viendra éventuellement.”