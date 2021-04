Actualité UE: un eurodéputé polonais dénonce Bruxelles «incompétente» alors que la patience s’épuise enfin | Politique | Nouvelles

UE: expert sur les craintes que la Pologne soit « marginalisée »

Ryszard Czarnecki, qui est également un ancien vice-président du Parlement européen, a déclaré que tel était le niveau d ‘«incompétence» lorsqu’il s’agissait de gérer la situation, il y avait même des spéculations sur le licenciement de la Commission européenne – et la présidente Ursula von der Leyen – bien qu’il ait admis qu’un tel résultat était peu probable. Et il a également déploré le Brexit, expliquant que son pays, en particulier, avait manqué la contribution du Royaume-Uni.

M. Czarnecki s’exprimait à un moment où la performance de Mme von der Leyen à la tête de la Commission fait l’objet d’un examen minutieux.

Le taux de vaccination pour 100 personnes dans l’UE27 (17,03) est inférieur au tiers de celui du Royaume-Uni (52,53), le président français Emmanuel Macron imposant un lock-out cette semaine face à une troisième vague de COVID-19 alimentée par l’émergence d’une nouvelle souche plus virulente.

M. Czarnecki a déclaré à Express.co.uk: «Il est possible de faire une erreur, mais il est bien pire de ne pas apprendre de ces erreurs.

Ursula von der Leyen avec le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki à Bruxelles (Image: GETTY)

Ryszard Czarnecki est un ancien vice-président du Parlement européen (Image: GETTY)

«Il y a un an, l’Union s’est laissée surprendre, tout comme certains pays, comme l’Italie.

«Cependant, un an plus tard, l’Italie a appris sa leçon et est en tête en termes de vaccination de la population, alors que l’UE semble n’avoir rien appris.»

Lors du sommet du Conseil européen du mois dernier, qui a été ramené de deux jours à un, les dirigeants n’ont même pas pu se mettre d’accord sur un système de passeports de vaccination, a souligné M. Czarnecki.

Ursula von der Leyen est présidente de la Commission européenne (Image: GETTY)

Il a ajouté: «Il y a un an, l’Union européenne était paralysée lorsque la pandémie a commencé et a été largement critiquée pour cela.

«Malheureusement, un an plus tard, la situation s’est répétée, c’est-à-dire que la campagne de vaccination est dramatiquement mal gérée, avec pas moins de 77 millions de vaccins – près de la moitié – de ceux produits dans l’UE étant exportés, alors qu’il y a un pénurie généralisée de vaccins dans les 27 États membres de l’UE, ce qui montre le mieux l’incompétence de Bruxelles. »

La critique de la Commission – et de Mme von der Leyen elle-même – était donc inévitable, a-t-il expliqué.

Le Royaume-Uni du Premier ministre Boris Johnson est une perte pour l’UE, a déclaré M. Czarnecki (Image: GETTY)

Cartographie des factions du budget de l’UE (Image: Express)

Il a déclaré: «Certains diplomates parlent même de son licenciement, tout comme la Commission Santer a été licenciée il y a plus de 20 ans.

«Je pense cependant que ce scénario ne se produira pas. Pas encore. »

M. Czarnecki a également été déçu par l’échec de l’UE à persuader le Royaume-Uni de rester dans le bloc.

Subventions proposées pour atténuer la pandémie de coronavirus (Image: Express)

Il a déclaré: «Je ne voulais pas que le Royaume-Uni quitte l’UE – il était dans l’intérêt de mon pays, la Pologne, qu’il y ait plus de pays qui pensent à l’avenir de l’UE en termes non pas d’un super-État fédéraliste, mais d’une Europe des nations, une Europe des patries.

«Après un divorce, cependant, il est dans l’intérêt des deux parties de chercher ce qui unit et de ne pas ramasser ce qui divise.

«Je parle d’intérêts économiques, mais aussi de sécurité extérieure et de lutte contre le terrorisme.»

Quant à l’avenir de la Pologne au sein du bloc, malgré les discussions sur un soi-disant Polexit, M. Czarnecki, membre du parti Droit et justice, reste attaché à son adhésion permanente – du moins pour le moment.

Fichier d’information d’Ursula von der Leyen (Image: Express)

Il a ajouté: «Nous sommes le cinquième plus grand pays de l’UE, mais nous avons aussi nos propres aspirations et intérêts – parfois différents des intérêts de l’UE, des intérêts de l’Allemagne ou des intérêts de la France.

«Les Polonais n’aiment pas qu’on leur dise comment vivre, quoi faire – nous n’acceptons pas que Bruxelles puisse être un procureur qui accuse la Pologne de quelque chose, ou un juge qui juge la Pologne.

«Cependant, la Pologne a fait partie du bloc soviétique pendant toute la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, donc pour des raisons géopolitiques, notre nation préfère être dans les structures occidentales.

« Une autre chose est que lorsque dans huit à neuf ans la Pologne deviendra un sponsor de l’Union européenne, parce que notre contribution dépassera ce que nous obtiendrons de l’Union, alors je prédis que les humeurs eurosceptiques pourraient s’intensifier. »