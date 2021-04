Actualité UE: Von der Leyen lance une attaque publique sans précédent contre le patron du Conseil, Michel | Politique | Nouvelles

Charles Michel semble prendre la chaise de Von der Leyen

Le chef de la Commission, Mme von der Leyen, a critiqué le président du Conseil européen Charles Michel et le président turc Recep Tayyip Erdogan pour lui avoir refusé un siège au début du mois au sommet d’Ankara. L’Allemande a déclaré qu’elle se sentait «blessée» et «seule» par les événements, insistant sur le fait que l’incident ne s’était produit que parce qu’elle était une femme. Lors d’une attaque sans précédent contre sa collègue, Mme von der Leyen a déclaré aux députés: “Je suis la première femme à être présidente de la Commission européenne. Je suis la présidente de la Commission européenne. C’est ainsi que je m’attendais à être traitée lors de ma visite en Turquie deux. il y a des semaines, comme un président de la Commission, mais je ne l’étais pas.

“Je ne trouve aucune justification à la façon dont j’ai été traité dans les traités européens, je dois donc en conclure que c’est arrivé parce que je suis une femme. Est-ce que cela se serait produit si j’avais porté un costume et une cravate?

“Sur les photos des réunions précédentes, je n’ai pas vu de pénurie de chaises, mais là encore, je n’ai pas non plus vu de photos de femmes.”

Les images des discussions ne sont devenues virales qu’après que les deux pairs masculins de Mme von der Leyen n’ont attrapé que deux chaises disponibles. Elle a été laissée debout seule et a prononcé «ahem».

Aucun des deux ne lui a offert de siège. Au lieu de cela, le patron de la Commission a été contraint de s’asseoir sur un canapé séparé lors des discussions sur les relations de la Turquie avec l’UE, y compris la décision du président Erdogan de renoncer à un traité protégeant les droits des femmes.

Ursula von der Leyen a dénoncé Charles Michel pour l’avoir laissée sans siège lors d’une réunion en Turquie (Image: GETTY)

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen (Image: GETTY)

Mme von der Leyen a insisté sur le fait que l’UE devrait forger ses propres lois pour protéger les femmes, car de nombreux États membres n’ont pas non plus ratifié la Convention d’Istanbul.

Elle a ajouté: «Bien sûr, je sais que je suis dans une position privilégiée.

«Je suis le président d’une institution très respectée dans le monde entier, et plus important encore, en tant que leader, je peux prendre la parole et me faire entendre.

«Mais qu’en est-il des millions de femmes qui ne le peuvent pas. Des femmes entendues chaque jour dans tous les coins de notre planète. Mais ni n’ont le pouvoir, ni n’occupent le poste pour prendre la parole.

Charles Michel est le président du Conseil européen (Image: GETTY)

«Quand je suis arrivé à la réunion, il y avait des caméras dans la salle.

«Grâce à eux, la courte vidéo de mon arrivée est immédiatement devenue virale et a fait les gros titres dans le monde entier. Il n’y avait pas besoin de sous-titres. Il n’y avait pas besoin de traductions, les images parlaient d’elles-mêmes.

«Mais nous savons tous que des milliers d’incidents similaires, la plupart bien plus graves, ne sont pas observés, personne ne les voit, ni n’en entend parler, car il n’y a pas de caméra, parce que personne n’y prête attention. Nous devons nous assurer que ces histoires sont également racontées ».

Ursula von der Leyen est restée debout lors de la réunion “ Sofagate ” à Ankara (Image: UE)

Avant l’attaque de Mme von der Leyen contre lui, M. Michel a déclaré qu’il veillerait à ce qu’un «incident de protection» similaire ne se reproduise jamais.

Il a déclaré: «J’ai exprimé publiquement mes regrets pour la situation qui a été créée. Mes excuses à la commission et à tous ceux qui se sont sentis offensés.

«Les faits sous-jacents sont bien connus, l’équipe du protocole du conseil n’a pas eu accès à la salle de réunion avant la tenue de la réunion et la commission n’a pas envoyé son équipe du protocole à l’avance. Les équipes n’ont pas eu accès à l’attribution des sièges avant le début de la réunion.

«Ursula von der Leyen et moi-même nous sommes engagés à faire en sorte que cette situation ne puisse plus se produire à l’avenir, et nous avons donné des instructions dans ce sens à nos équipes protocolaires et diplomatiques.»

Il a ajouté: «Je sais que ces circonstances ont amené un certain nombre d’entre vous à croire qu’à ce moment-là, j’aurais dû adopter une ligne de conduite différente, et j’entends évidemment cette critique, mais à ce moment-là, et sans le recul que nous avons tous aujourd’hui. , J’ai décidé de ne pas réagir davantage pour ne pas créer un incident politique que je pensais être encore plus grave et risquerait de ruiner des mois de travail politique et diplomatique, fait par toutes nos équipes au niveau européen.

«Maintenant, bien sûr, je comprends que les images auront offensé de nombreuses femmes, et je voudrais réaffirmer mon engagement total et total à soutenir les femmes et l’égalité des sexes. C’est une question que j’ai régulièrement abordée dans ma carrière politique.