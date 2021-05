actualités, annonces et programmation, l’histoire de l’internet des années 90

Alors qu’Internet n’était pas encore consolidé en Espagne, le télétexte était la forme d’information la plus rapide mis à jour que nous avions. Grâce à la télévision, nous avons pu consulter les informations les plus récentes, voir la programmation des chaînes de télévision, l’horoscope ou les résultats sportifs. C’était Internet des années 90.

Bien que pratiquement personne ne l’utilise aujourd’hui, il est toujours actif et presque tout ce que nous pouvons imaginer peut être consulté à travers ses listes de couleurs et ses numéros pour accéder à l’information.

Comment êtes-vous arrivé en Espagne?

Le service de télétexte a été introduit dans les années 1970 à la télévision britannique. C’est la chaîne BBC qui a lancé le système sous le nom de Ceefax. L’idée était de transmettre des données avec le signal de télévision.

le 23 septembre 1974 la première émission a été produite avec 30 pages d’informations.

En Espagne, nous avons dû attendre plus de 14 ans pour commencer à voir cette avancée technologique dans le télétexte. TVE a commencé à diffuser un signal en 1988 sous le nom de Telecinco -il y a eu des tests en 1982 pendant la Coupe du monde de football-, et l’idée était de le vendre comme un canal de plus, quelque chose de différent. A cette époque, le réseau de télévision Telecinco n’existait pas, il a été fondé un an plus tard.

Quelques curiosités du télétexte

À la suite de l’arrivée de cette curieuse invention dans notre télévision, elle s’est perfectionnée au fil des ans, mais l’arrivée d’Internet a complètement arrêté son expansion.

Mais le télétexte a été suivi par de nombreuses personnes au début. Par exemple, l’arrivée de ce système a été une grande avancée pour les sourds. Elle est considérée comme la première télévision pour sourds puisqu’elle autorisait dès le départ le sous-titrage des programmes.

C’est en 1998 que le premier programme en direct a été sous-titré.

De plus, au fil des ans, les utilisateurs ont découvert que le télétexte contenait des informations curieuses et précieuses. Il y avait un certain nombre de pages cachées comme 417, qui a été utilisé dans TVE pour connaître les heures exactes des déconnexions territoriales au quotidien.

Les pages de petites annonces étaient aussi un classique du télétexte, pour trouver du travail, ainsi que celles de l’horoscope ou des éphémérides. Sur ce dernier cas, TVE a cessé de les publier en 2016 lorsque le chef de la section, Joaquín Valverde, a pris sa retraite à l’âge de 85 ans.

À l’heure actuelle, le télétexte est toujours en vigueur dans notre pays, pas au Royaume-Uni, où la BBC, précurseur du projet, a fini par le fermer en 2012.