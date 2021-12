Actualités archéologiques : la tombe des Cotswolds, vieille de 5 700 ans, révèle le plus vieil arbre généalogique de tous les temps | Sciences | Des nouvelles

Les chercheurs ont examiné les os et les dents de 35 personnes dans l’une des tombes néolithiques les mieux conservées de Grande-Bretagne, près de Hazleton dans les Cotswolds. Ils ont découvert que 27 d’entre eux étaient des parents biologiques de cinq générations continues d’une seule famille élargie. La plupart descendaient de quatre femmes qui avaient toutes des enfants avec le même homme. La recherche a été menée en collaboration entre des archéologues des universités de Newcastle, Central Lancashire, Exeter et York, et des généticiens des universités de Harvard, de Vienne et du Pays basque.

Le Dr Chris Fowler, de l’Université de Newcastle, a qualifié les résultats de « étonnants » car ils ont donné de nouvelles informations sur la façon dont les familles préhistoriques étaient structurées.

Il a déclaré: «Cela nous dit que la descente était importante.

« Lorsqu’ils construisaient ces tombes et décidaient qui y inclure, certainement dans ce cas, ils sélectionnaient des personnes qui étaient des parents proches des personnes qui y ont été enterrées pour la première fois.

« Ils ont ce lien étroit avec leurs ancêtres immédiats et qui s’étend sur plusieurs générations.

« La famille était importante et vous pouvez le voir avec l’inclusion de très jeunes enfants dans la tombe également. »

La tombe vieille de 5 700 ans, qui a été nommée le long cairn de Hazleton North, est divisée en deux zones en forme de L.

De nouvelles recherches ont également révélé que les morts étaient enterrés selon les femmes dont ils descendaient.

Le document d’étude se lit comme suit : « Ces femmes de la première génération étaient socialement importantes dans la mémoire de cette communauté. »

On pense que le groupe de personnes dont l’ADN a été analysé vivait dans la période d’environ 3700-3600 avant JC.

Le tombeau a été construit environ 100 ans après que le bétail et la culture céréalière aient atteint la Grande-Bretagne depuis l’Europe continentale.

Et c’était environ 700 ans avant le début de la construction de Stonehenge, la plus célèbre de toutes les structures néolithiques.

Le Dr Fowler a déclaré: « Nous avons construit une image biographique beaucoup plus détaillée de ces individus, ce qui les rend beaucoup plus proches de nous en tant que personnes »,

Et parce que des études similaires sur des tombes en Irlande ont découvert que les restes n’étaient pas biologiquement liés, le Dr Fowler a déclaré que la découverte de Cotswalds est « un résultat assez extraordinaire ».

Iñigo Olalde, le généticien principal de l’étude, a déclaré que l’utilisation de nouvelles technologies de récupération de l’ADN leur a permis de « découvrir le plus ancien arbre généalogique jamais reconstruit et de l’analyser pour comprendre quelque chose de profond sur la structure sociale de ces anciens groupes ».