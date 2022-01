Actualités canines : plus de 150 chiens sont tombés malades alors qu’un avertissement urgent de toxine a été émis sur les plages du Royaume-Uni | Royaume-Uni | Des nouvelles

De nombreux chiens sont tombés malades après des promenades sur la plage de la région de Scarborough, les vétérinaires locaux affirmant avoir été « inondés » de chiens malades. Dans des messages partagés sur leurs pages Facebook, The Best Days Out in Yorkshire et Yorkshire Coast Pet Care ont tous deux exprimé leurs préoccupations concernant les récents incidents qui se sont produits dans le nord-est. L’infirmière vétérinaire en charge de Yorkshire Coast Pet Care, Brogan Proud, a déclaré sur Facebook: « Je travaille dans plusieurs cabinets le long de la côte nord-est et nous avons récemment été inondés de chiens sortant des plages avec des vomissements et de la diarrhée.

« Malheureusement, il ne semble pas y avoir de corrélation autre que le contact avec la plage, alors assurez-vous peut-être qu’ils ne mangent rien sur la plage et lavez-les s’ils sont allés à la plage au cas où il s’agirait d’une toxine ou similaire.

« Personnellement, jusqu’à ce que les autorités locales aient trouvé le fond des choses, je ne recommanderais pas d’emmener vos animaux de compagnie sur la plage dans un avenir prévisible.

« J’ai été en contact avec les instances dirigeantes et elles étudient actuellement la question.

« Si votre chien présente des symptômes, veuillez en informer les autorités locales et consulter un vétérinaire si votre animal en a besoin. »

Mme Proud a encouragé les propriétaires d’animaux à être « vigilants ».

Elle a déclaré: « Je ne serais pas surprise de voir des animaux de compagnie attraper cela juste à côté de la plage, c’est-à-dire les lignes ou les falaises, etc., il est difficile d’éviter tous ces endroits, il s’agit plutôt d’être prudent et vigilant avec vos animaux de compagnie.

« On ne sait actuellement pas ce que c’est et ce qui en est la cause – si cela vient des chiens qui mangent des trucs sur les plages ou qui vont dans l’eau. »

Le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a confirmé plus tôt dans la journée au Northern Echo qu’il était au courant des incidents, affirmant qu’il était en contact avec l’Agence de la santé animale et végétale.

Depuis que les avertissements ont été partagés sur Facebook, de nombreux propriétaires de chiens concernés ont rapporté que leurs propres animaux de compagnie tombaient malades après avoir marché sur la plage.

De nombreux rapports affirment que plus de 150 chiens sont tombés malades.

Norma Dunham a partagé une expérience similaire en écrivant : « Pendant des jours après avoir visité la baie de Robin Hood et le périmètre de l’abbaye de Whitby le jour du Nouvel An, notre chien a vomi pendant des jours et a juste dormi.

« La marée était montante, nous ne sommes donc pas allés sur la plage – chanceux je suppose.

« Il y avait beaucoup de caca de chien largement répandu (magnifique!) Sur les trottoirs menant au parking de RHB.

Joanne Knight a ajouté: « Était à Whitby le 2 janvier et a emmené notre chien sur la plage environ deux heures après qu’elle ne se sente pas bien a commencé à vomir et elle se comportait comme si elle était ivre comme si elle se balançait était affreuse.

« J’ai appelé les vétérinaires d’urgence, ils ont dit qu’elle aurait pu manger quelque chose sur la plage. C’était affreux. »