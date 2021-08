Actualités, Date de première, Distribution, Spoilers, Prix

Vous vous souvenez quand vous avez créé un cercle d’invocation pour la saison 3 de The Circle et que tout était extrêmement méta ? Eh bien, bonne nouvelle pour vous, cela a fonctionné : l’émission de téléréalité dérangée de Netflix revient pour une troisième saison dans un avenir lointain. Au cas où vous n’êtes pas déjà pleinement à bord avec cette série vraiment addictive, c’est un peu différent des autres émissions qui se cachent sur Netflix. Parce que Mostly The Circle ne tombe pas en même temps pour que tout le monde se gave – au lieu de cela, il fait un peu les choses ~ à l’ancienne ~ en laissant tomber les épisodes par versements hebdomadaires. Nous avons une description complète du fonctionnement de The Circle si vous continuez à faire défiler, et voici ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison 3… y compris comment vous (OUI, VOUS !)

Bon, alors voici le deal : Netflix a renouvelé The Circle pour la saison 2 et la saison 3 en même temps, Dieu merci. Mais… quand tombera-t-il ? Dans un communiqué de presse officiel, Netflix a révélé que la saison 3 de The Circle sortira à l’automne 2021. Cela signifie que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour voir de nouveaux concurrents se frayer un chemin vers le grand prix. Ils ont également annoncé que la série était renouvelée pour les saisons 4 et 5 donc il y a plus à venir !

Ce sera (probablement) tourné dans le même bâtiment

Je veux dire, à moins que Netflix ne veuille lancer un tout nouvel ensemble – mais pourquoi le ferait-il alors qu’il a déjà un bâtiment entier installé avec un cercle de néon géant attaché, tu sais? Au fait, anecdote amusante sur le lieu de tournage de The Circle via Decider. Tout comme les concurrents de la série, cela nous ment. Les plans d’établissement de The Circle donnent l’impression qu’il se déroule à Chicago, mais non, il est entièrement tourné au Royaume-Uni.

Vous pouvez postuler (en quelque sorte) !

Netflix vient de lancer un nouveau site Web où tout le monde peut postuler pour les futures saisons d’émissions de téléréalité à succès, y compris The Circle. Alors que la saison 3 a déjà été filmée, ils recherchent toujours des candidats pour les saisons 4 et 5. Donc, si vous pensez avoir ce qu’il faut pour gagner, vous feriez mieux de vous inscrire dès que possible.

Et si vous êtes nouveau ici, passons en revue quelques autres détails rapides :

QU’EST-CE QUE LE CERCLE ?

Une émission de téléréalité animée par la comédienne Michelle Buteau qui implique que des candidats sont piégés dans un grand immeuble d’appartements, où ils participent essentiellement à un concours de popularité et ne peuvent communiquer que via les médias sociaux. Cela signifie que les joueurs peuvent pleinement prétendre être d’autres personnes et se pêcher les uns les autres.

QU’EST-CE QUE LE PRIX ?

Le Cercle est un concept complètement dérangé pour un spectacle, alors vous vous demandez peut-être pourquoi un être humain s’y soumet volontairement. Permettez-moi de vous dire : (1) la promesse de gloire, duh, et (2) un prix en espèces de 100 000 $ – s’ils gagnent. (Oh, et le Fan Favorite reçoit 10 000 $.)

COMMENT gagnez-vous?

Les participants sur The Circle sont obligés d’évaluer leurs collègues joueurs, puis les personnes les mieux votées (alias les «influenceurs») votent pour «bloquer» (alias éliminer) leurs collègues concurrents jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une seule personne avec la note la plus élevée – qui remporte 100 000 $ à la maison ! Des alliances se forment ; on se fait des amis, des ennemis et des ennemis – en gros, vous êtes payé pour vivre un cauchemar sur les réseaux sociaux à la télévision nationale, c’est décontracté.

Si tout cela vous intrigue, sachez que Netflix propose d’anciens épisodes de la saison 1 de The Circle et que la saison 2 de The Circle est actuellement diffusée chaque semaine. Bon visionnage chaotique !

