Actualités de Bundesliga: le RB Leipzig embauche Jesse Marsch

Malgré un bref flirt avec l’idée d’embaucher le manager de Wolfsburg Oliver Glasner, RB Leipzig a décidé que le manager américain Jesse Marsch serait le successeur de Julian Nagelsmann.

Nagelsmann, bien sûr, prendra le relais de Hansi Flick au Bayern Munich la saison prochaine.

Marsch quittera le RB Salzburg en juillet et prendra le relais d’un groupe de joueurs assez jeune et talentueux:

DieRotenBullen.com a publié la déclaration suivante du PDG du club Oliver Mintzlaff:

«Avec Jesse Marsch, nous avons pu recruter notre principal objectif d’entraîneur-chef et combler rapidement le poste le plus important du côté sportif du club avec un entraîneur de haut niveau. Jesse fait partie du groupe de football Red Bull depuis plus de six ans maintenant et a accompli un travail incroyable dans tous ses rôles jusqu’à présent, se développant constamment étape par étape », a déclaré Mintzlaff. «C’est bien sûr un grand avantage qu’il a déjà travaillé pendant un an au RB Leipzig. Jesse connaît le club, la ville de Leipzig et, surtout, le club et la philosophie du jeu. Parallèlement à ses qualités d’entraîneur, Jesse se caractérise avant tout par son style positivement ambitieux, qu’il utilise pour motiver et engager les gens et autour du club. Nous sommes impatients de travailler avec Jesse Marsch et de poursuivre notre réussite avec lui.

Voici un profil de la carrière de Marsch (tel que compilé par DieRotenBullen.com):