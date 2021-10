Actualités de diagnostic : dernières actualités de diagnostic, actualités et mises à jour de diagnostic indiennes

Après des sociétés comme Mankind, où les promoteurs ont financé une incursion dans cet espace, Reliance Life Sciences, un acteur majeur qui offre certains services de diagnostic de niche et envisage peut-être d’autres domaines également, le dernier entrant est maintenant Lupin, l’un des principaux laboratoires pharmaceutiques indiens. entreprises.

Après des sociétés comme Mankind, où les promoteurs ont financé une incursion dans cet espace, Reliance Life Sciences, un acteur majeur qui offre certains services de diagnostic de niche et envisage peut-être d’autres domaines également, le dernier entrant est maintenant Lupin, l’un des principaux laboratoires pharmaceutiques indiens. entreprises. Dans quelques jours ou très probablement d’ici la fin de ce mois (octobre), Lupin est prêt à lancer ses opérations de diagnostic – Lupin Diagnostics. Il est présenté comme un modèle en étoile avec une présence dans plusieurs grandes villes du pays offrant une gamme de services de diagnostic, notamment : diagnostic moléculaire, séquençage, cytogénétique, immunologie, microbiologie, histopathologie, cytologie, pathologie clinique, entre autres. Il dispose d’un laboratoire national de référence de 45 000 pieds carrés à Navi Mumbai.

Beaucoup voient également le diagnostic comme un secteur avec de faibles barrières à l’entrée. D’une manière générale, les estimations du marché placent 60 pour cent dans les laboratoires de pathologie et l’équilibre avec la radiologie. Au total, environ 10 à 15 pour cent sont détenus par des joueurs organisés. Cependant, la plupart dans ce secteur semblent voir la part des chaînes d’entreprises et des hôpitaux offrant des services de diagnostic plus concentrée dans les zones urbaines et dans les grands métros.

« Nous y avons vu un marché d’avenir et nous avons les bonnes personnes dirigées par Sanjeev Vashishta », a déclaré Ramesh Juneja, président exécutif de Mankind Pharma. Vashishta était auparavant le PDG de SRL Diagnostics et est maintenant le directeur général et le PDG de Pathkind Diagnostics, la société qui a été financée par les promoteurs de Mankind Pharma. Ancien concept, nouvel attrait

On pourrait soutenir que le concept d’une entreprise pharmaceutique faisant une incursion dans le diagnostic n’est pas nouveau. En fait, SRL Diagnostics est en soi un exemple de premier plan de la façon dont une entreprise (Ranbaxy) a fait une incursion dans le diagnostic. En outre, il y a eu d’autres sociétés pharmaceutiques dans le passé qui ont évalué cet espace mais se sont retirées comme, par exemple, les laboratoires du Dr Reddy s’y sont introduits à la fin des années 1990 dans le cadre d’un partenariat avec Gribbles Group d’Australie, mais cela n’a apparemment jamais vraiment décollé.

Les analystes qui suivent cet espace estiment que même s’il peut apparaître comme une entreprise à forte croissance et à haut rendement, l’échelle est la clé pour gagner de l’argent et y arriver est bien plus qu’un voyage d’une nuit. Pour un acteur de premier plan comme SRL Diagnostics, cela signifiait plus de deux décennies pour prendre de l’ampleur et ne fait que renforcer son histoire de croissance.

L’échelle est la clé

D’accord avec le Dr Arvind Lal, président exécutif du Dr Lal Pathlabs, un acteur de premier plan dans le nord et l’est de l’Inde et avec l’ambition de développer sa présence dans d’autres régions également. Par exemple, il souligne que bien que le Dr Lal Pathlabs ait été créé en 1949, c’est vraiment depuis 2005 qu’il a connu une véritable croissance et que même alors, atteindre l’échelle n’a pas été facile. À partir de Rs 43 crore de revenus à l’époque, il a fallu 16 longues années pour clôturer le 31 mars 2021 avec un chiffre d’affaires de Rs 1581 crore. Il rappelle que l’espace du diagnostic, « s’il a de faibles barrières à l’entrée, ce n’est certainement pas comme vendre un produit et donc avec des entreprises habituées au colportage de produits, il y a un risque de banalisation de la sphère du diagnostic », ce qu’il considère comme potentiellement risqué car cela pourrait alors commencer à attirer des joueurs « qui peuvent vouloir simplement jouer sur le prix d’un produit plutôt que sur un meilleur diagnostic et une prestation de service précise et cela pourrait conduire à une concurrence malsaine et être un revers pour l’industrie, où l’accent devrait être mis être sur un diagnostic approprié, qui est au cœur de tout traitement.

Définir le noyau

Alors que, pour certains, en raison de la connexion avec les médecins, l’espace de diagnostic se prête à être considéré comme une extension naturelle de l’industrie pharmaceutique, pour d’autres, il s’agit d’une diversification claire et indépendante pour une entreprise, où les principaux atouts résident dans le développement, fabrication et distribution de médicaments.

Mais alors, l’arène du diagnostic très fragmentée en Inde avec peu d’acteurs de niveau national comme SRL Diagnostics, Dr Lal’s Pathlab ou Metropolis, signifie que les nouveaux entrants pourraient encore espérer devenir un autre acteur pan-indien.

Force d’un réseau

Alors que pour les analystes, qui ont suivi cet espace, ce qui peut fonctionner pour les sociétés pharmaceutiques, c’est leur lien avec les médecins, déjà exploité pour promouvoir les médicaments et maintenant, selon l’entreprise et l’inclination d’un médecin, certains choisissent peut-être de le colorer avec certaines incitations qui pourraient encourager la prescription de certains médicaments ou peut-être orienter les patients vers les laboratoires de diagnostic. Les acteurs établis ont généralement tendance à affirmer qu’ils évitent de telles pratiques, mais l’industrie regorge d’anecdotes sur la façon dont la pratique se poursuit.

Demandez à Juneja au sujet d’un réseau de représentants médicaux qui s’engagent déjà avec les médecins et s’ils en feront également la promotion, et il dit catégoriquement: « ils ne le feront pas ». Pathkind, dit-il, « construit son propre réseau ». Il est encore tôt et peut-être temps d’attendre et de regarder, car certains peuvent aller de l’avant et d’autres repousser. Pour le moment, ce qui semble important pour le médecin et le patient, ce n’est pas l’endroit où un test est effectué mais qui donne le rapport le plus rapidement et sur ce score, les laboratoires de diagnostic individuels ont tendance à obtenir un score élevé – un point parmi les plus importants. les chaînes et les joueurs peuvent difficilement se permettre d’ignorer dans les temps de test à venir.

