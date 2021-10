Actualités de diagnostic : dernières actualités de diagnostic, actualités et mises à jour de diagnostic indiennes

Le Dr Lal a conclu l’année se terminant le 31 mars 2021 avec des revenus de Rs 1581 crore, ce qui, par sa taille et son histoire, indique également le temps nécessaire pour se développer sur le marché du diagnostic.

Il est important de savoir à qui vous avez affaire, mais est-ce que traiter demande 15 longues années de connaissance ? Apparemment, du moins dans le cas de l’accord majeur qui vient d’être annoncé dans le domaine du diagnostic indien, où le Dr Lal Pathlabs, basé à New Delhi, a acquis Suburban Diagnostics, basé à Mumbai, dans le cadre d’un accord en espèces. Le coût d’acquisition est placé à Rs 925 crore. Le Dr Arvind Lal, président exécutif du Dr Lal Pathlabs, a déclaré: « Nous les connaissons depuis plus de 15 ans et il nous a fallu 15 longues années pour nous en approcher ». Alors qu’est-ce qui a pris si longtemps ? « Parfois, ils n’étaient pas prêts, à d’autres moments, nous avions besoin de temps ou c’était juste que les conditions du marché étaient assez favorables. » Et puis, ajoute un peu philosophiquement : « il y a peut-être un temps et un lieu pour tout ». Que le Dr Lal et Sanjay Arora, le fondateur de Suburban Diagnostics soient médecins de profession, ajoute à la joie du Dr Lal, qui sent que son leadership en tant que plus grand acteur ne fait que se renforcer davantage maintenant.

Il est également soulagé de pouvoir déployer l’argent crore de Rs 1130 se trouvant dans la banque et d’éviter toute possibilité de harceler les poseurs de ses investisseurs sur ce qu’il a l’intention de faire avec l’argent ? Il dit, Suburban a des ventes de Rs 294 crore avec une marge d’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 18,5. L’accord représente donc environ trois fois les ventes de Suburban, ce qui, selon les analystes, semble raisonnable étant donné que le Dr Lal Pathlabs a une capitalisation boursière d’environ 30 000 crores, soit 20 fois ses ventes. Le Dr Lal a conclu l’année se terminant le 31 mars 2021 avec des revenus de Rs 1581 crore, ce qui, par sa taille et son histoire, reflète également le temps nécessaire pour se développer sur le marché du diagnostic.

Le Dr Lal a été créé en 1949, bien que ses années de croissance réelle remontent à 2005, alors qu’il représentait à peu près 43 crores de Rs en ventes totales et cela peut être un indicateur important pour les nouveaux entrants, en particulier un géant pharmaceutique majeur comme Lupin. C’est après que les promoteurs de Mankind, encore une autre société pharmaceutique indienne, ont soutenu une incursion quelques années en arrière dans le diagnostic sous le nom de Pathkind Diagnostics.

Sur la question de l’évaluation de Suburban, le Dr Lal estime qu’il doit être considéré à la lumière du fait que la taille de l’Inde et sa population de plus de 1,3 milliard d’habitants, ce qui fait que même un acteur régional semble national, dans un sens, en termes de diffusion et de profondeur. obligatoire. De plus, le Maharashtra et plus particulièrement Mumbai est un marché très encombré avec de nombreux laboratoires de diagnostic individuels et trois grandes chaînes en activité. « Pour des gens comme nous, qui sont forts en Inde du Nord, en Inde centrale et à l’Est, prendre pied dans un espace comme celui de l’Ouest nous aurait pris beaucoup de temps », dit-il.

Il pense également que cela est vrai à l’échelle mondiale : « Si vous suivez l’avènement de tous les laboratoires de pathologie dans les pays occidentaux, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou même en Australie, vous constaterez qu’ils ont atteint une échelle et une taille énormes en grande partie grâce à une stratégie de croissance inorganique. Mais cela a pris du temps en Inde et contrairement à l’informatique, les soins de santé sont davantage une activité de foi et de confiance, donc le passage à la voie de la croissance inorganique se fera mais prend du temps. » Mais alors, pour lui, la croissance inorganique est une stratégie déclarée avec les acteurs de la pathologie du monde entier et a apparemment aussi du sens en Inde. Après tout, comme il le dit, « il y a trois lakh lakhs en Inde avec seulement 6000 pathologistes et donc la croissance inorganique a un rôle crucial à jouer dans toute histoire de croissance dans le diagnostic ».

Sur l’échelle et la taille du Dr Lal, dit-il, « Le Dr Lal Pathlabs a déjà plus du double de la taille de son concurrent le plus proche (lire: Metropolis avec une capitalisation boursière d’environ Rs 14 000 crore) et notre avance est beaucoup plus après cela. » Le Dr Lal n’a pas l’intention de renommer Suburban, du moins pour l’instant, et conservera le nom et la même direction sous le Dr Sanjay Arora continuera à fonctionner. Avec l’acquisition, dit le Dr Lal, 44 centres de Suburban s’ajoutent à ses 230, portant le total à 274 centres.

Aditya Khemka, gestionnaire de fonds chez InCred PMS et qui, en tant qu’analyste, a suivi le secteur indien de la santé pendant longtemps et était auparavant associé en tant qu’analyste pharmaceutique et gestionnaire de fonds de santé chez DSP Mutual Fund, a déclaré: « dans l’espace des diagnostics indiens, l’échelle et la portée est très importante et cet accord semble également être une tentative dans cette direction. À l’échelle mondiale également, dit-il, « l’histoire a montré que, généralement, dans une géographie, quatre à cinq grandes chaînes de diagnostic ont seulement tendance à dominer et ce marché aujourd’hui est davantage une question de part et de taille de marché que de flux de trésorerie ou de marges. La logique apparente étant qu’une fois que vous êtes parmi les meilleurs joueurs, puis les heures supplémentaires, les éléments de marges et de rentabilité sont abordés. Les tentatives d’autres secteurs comme les sociétés pharmaceutiques intéressées et qui se lancent dans la pharmacie sont également motivées par l’intention de s’implanter et d’étendre leur portée.

