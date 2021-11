Actualités de diagnostic : dernières actualités de diagnostic, actualités et mises à jour de diagnostic indiennes

Neuberg Diagnostics se développe à l’international en augmentant sa présence aux États-Unis et en ouvrant des installations de diagnostic en Afrique de l’Est et en Asie de l’Ouest.

Neuberg mettra en service une installation d’essai de pointe à Dubaï qui servira de plaque tournante en Asie occidentale.

Neuberg Diagnostics Private Limited, quatrième acteur indien de la pathologie, a inauguré un nouveau laboratoire de pathologie à la pointe de la technologie à Kochi, Kerala. Le nouveau laboratoire a été inauguré par Hibi Eden, membre de l’Assemblée législative (MLA), Ernakulam.

Actuellement, Neuberg Diagnostics possède 109 laboratoires en Inde et 15 à l’étranger (États-Unis, Afrique du Sud et Dubaï). Avec 14 laboratoires approuvés pour les tests COVID en Inde, le groupe a la capacité de traiter plus de 65 000 tests par jour. De plus, le groupe effectue également des tests COVID dans 3 de ses laboratoires en Afrique du Sud et 1 aux États-Unis.

A l’occasion de l’inauguration, Hibi Eden a déclaré : « Les infrastructures de santé jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement efficace et fluide d’une ville. Le lancement de cette installation futuriste ajoutera une valeur significative à la région en offrant aux résidents de la ville l’accès à une installation prometteuse, sûre et centrée sur le patient.

Cela fait suite à des laboratoires entièrement nouveaux qu’elle a mis en place l’année dernière dans les États de l’est et du nord de l’Inde et est conforme à sa vision de devenir un acteur national et mondial important.

À l’occasion, le Dr GSK Velu, président et directeur général de Neuberg Diagnostics, a déclaré : « En tant qu’entreprise, nous nous concentrons sur l’exploitation d’une technologie de pointe et le maintien des normes de qualité les plus élevées pour garantir que les tests et diagnostics de qualité peuvent atteindre même les plus petites villes de Inde. Nous visons à réaliser cette vision globale grâce à une croissance à la fois organique et inorganique. Un excellent exemple de nos efforts dans ce sens est la mise en place de laboratoires entièrement nouveaux et d’unités mobiles de test COVID dans les petites villes de l’Inde. Nous nous développons également à l’international en augmentant notre présence aux États-Unis et en ouvrant des installations de diagnostic en Afrique de l’Est et en Asie de l’Ouest. De plus, nous mettrons en service une installation d’essai de pointe à Dubaï qui servira de plaque tournante en Asie occidentale. Cela s’ajoute à nos plans pour le Sri Lanka, le Népal, le Bangladesh et l’Allemagne qui devraient porter fruit au cours de l’exercice en cours. »

S’exprimant sur le développement, Aishwarya Vasudevan, directrice de l’exploitation du groupe, Neuberg Diagnostics Private Limited, a déclaré : . Il existe une exigence de services de santé de qualité supérieure allant du diagnostic au traitement dans toutes les régions du pays, et en particulier dans les villes de niveau 2 et de niveau 3. La création de ce nouveau laboratoire au Kerala est une autre étape de Neuberg vers l’atténuation des problèmes dans l’écosystème de la santé et la garantie que des tests de diagnostic avancés sont disponibles pour les personnes en Inde et à l’étranger. »

