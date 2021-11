Actualités de diagnostic : dernières actualités de diagnostic, actualités et mises à jour de diagnostic indiennes

La transition sera effective à partir de la mi-octobre 2021 et tous les produits d’Alfa Aesar, Acros, Organics et Maybridge emballés et étiquetés à partir de la mi-octobre 2021 seront marqués Thermo Scientific.

Jusqu’à ce que le stock existant de produits labellisés Acros Organics, Alfa Aesar et Maybridge soit épuisé, les clients continueront de voir un mélange de produits de marque Acros Organics, Alfa Aesar, Maybridge et Thermo Scientific.

Thermo Fisher Scientific, le leader mondial au service de la science, a récemment annoncé la consolidation de ses marques de portefeuille de produits chimiques Acros Organics, Alfa Aesar et Maybridge en transition vers une marque unifiée, Thermo Scientific. Cette transition est une réponse aux retours du client pour simplifier l’expérience d’achat.

La transition sera effective à partir de la mi-octobre 2021 et tous les produits d’Alfa Aesar, Acros, Organics et Maybridge emballés et étiquetés à partir de la mi-octobre 2021 seront marqués Thermo Scientific. Il n’y aura aucun changement dans les codes de produits, les spécifications, la qualité ou les performances des produits.

« Chez Thermo Fisher, nous nous efforçons en permanence de mieux servir nos clients grâce à nos produits et services. La consolidation de nos marques commerciales de produits chimiques est une décision stratégique pour regrouper notre large gamme de produits innovants sous une seule marque. Ces changements visent à simplifier le parcours d’achat et à fournir aux clients un portefeuille complet », a déclaré Amit Chopra, directeur général, Inde et Asie du Sud, Thermo Fisher Scientific.

Thermo Fisher ne ré-étiquetera pas les produits existants sur les étagères. Jusqu’à ce que le stock existant de produits labellisés Acros Organics, Alfa Aesar et Maybridge soit épuisé, les clients continueront de voir un mélange de produits de marque Acros Organics, Alfa Aesar, Maybridge et Thermo Scientific.

Manish Sanghai, directeur principal, Laboratory Solutions India, Thermo Fisher Scientific, a déclaré : « Nous avons déjà commencé le processus de rationalisation de nos portefeuilles de produits existants. Par la suite, pour remédier aux chevauchements de produits, certains produits des marques Acros Organics, Alfa Aesar et Maybridge pourraient être réalignés au sein du portefeuille et des produits alternatifs seront identifiés et proposés en remplacement pour mieux servir nos clients.

Thermo Fisher Scientific Inc. est le leader mondial au service de la science, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 35 milliards de dollars. La mission de la société est d’accélérer la recherche en sciences de la vie, de résoudre des défis analytiques complexes, d’améliorer les diagnostics et les thérapies des patients. Son équipe mondiale de plus de 90 000 collègues offre une combinaison inégalée de technologies innovantes, de commodité d’achat et de services pharmaceutiques via ses marques leaders du secteur, notamment Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services et Patheon.

