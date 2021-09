Actualités de diagnostic : dernières actualités de diagnostic, actualités et mises à jour de diagnostic indiennes

Les innovations technologiques émergentes dans le domaine de la santé, telles que les biocapteurs, les laboratoires sur puce, les dispositifs portables et les diagnostics POC, deviennent de plus en plus une partie importante du paysage de la santé, ajoutant des vents favorables au secteur.

Les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché indien des diagnostics in vitro sont la prévalence élevée des maladies chroniques, l’utilisation croissante des diagnostics au point de service (POC) et la sensibilisation et l’acceptation croissantes de la médecine personnalisée et des diagnostics compagnons.

Avec la pandémie de Covid-19 soulignant la nécessité d’augmenter les capacités locales de fabrication, le marché indien des diagnostics in vitro de 1255,88 millions de dollars est à l’aube d’un cycle de croissance exponentiel avec un taux de croissance annuel prévu de 7,10 % jusqu’en 2026.

Notamment, les tests POC aident à rapprocher les tests des patients et à obtenir des résultats rapides pour le fournisseur de soins de santé afin d’accélérer les diagnostics et le traitement ultérieur. Cela est susceptible d’augmenter l’adoption des diagnostics in vitro en Inde. Cependant, des politiques réglementaires strictes et le manque de normes de remboursement suffisantes pèsent sur la croissance du marché du secteur du diagnostic in vitro. Cependant, le secteur étant dans l’ensemble dominé par des acteurs étrangers, il peut être nécessaire d’intensifier sa présence locale pour bénéficier des avantages des programmes tels que PLI et Atmanirbhar Bharat Abhiyaan.

«Nous sommes d’avis que l’industrie indienne du DIV est à un point d’inflexion avec une forte visibilité de croissance et un potentiel de revenus depuis le déclenchement de la pandémie de Covid-19. Il y a plus d’une raison de le croire. Premièrement, la propagation rapide de l’infection a mis à l’épreuve la détermination du pays à diagnostiquer un nouveau virus et ses variantes, soulignant le besoin express de renforcer les capacités locales. Le secteur doit également se préparer à toute éventualité car le cycle entre les épidémies se rétrécit rapidement », a déclaré le Dr Veeraal Gandhi, président et directeur général de Voxtur Bio Ltd.

Il a en outre ajouté: «Deuxièmement, il existe également un besoin ressenti d’augmentation de la fabrication locale puisque Covid nous a appris l’importance de la production nationale d’équipements de test. Nous voyons des acteurs étrangers dotés d’une technologie flexible et de pointe rechercher des partenaires locaux pour des collaborations afin de créer des outils de test abordables à l’avenir. Un écosystème réglementaire encourageant avec les bonnes incitations en place verra cet espace se développer à un rythme rapide avec une adaptation technologique plus rapide conduisant à une réduction des coûts et des prix plus bas. La clé, cependant, est une localisation accrue de la production.

L’activité Kits de diagnostic in vitro en Inde a connu une croissance exponentielle au cours des deux dernières années. Covid a éduqué médicalement individuellement l’importance des tests sanguins. Même les entreprises impliquées dans la fraternité médicale songent maintenant activement à entrer dans l’industrie du DIV. L’importance des entreprises de DIV est maintenant sérieusement prise en compte en Inde. Maintenant, les fabricants indiens assemblent ces kits mais le jour n’est pas loin où ils seront activement traités comme un fabricant à plein temps.

« Les fabricants indiens de DIV prévoient également de se lancer dans la fabrication de base de la matière première utilisée pour ces kits. De plus en plus d’entreprises ont participé à la R&D de ces produits. Le programme PLI du gouvernement va certainement remonter le moral de cette industrie. Les nouveaux entrants profiteront certainement des avantages de ce programme et les entreprises existantes dans cette industrie se développeront certainement de manière exponentielle en augmentant la capacité de production. En promouvant un tel programme PLI, le gouvernement encouragera également les fabricants à promouvoir davantage d’exportations », a déclaré Sachidanand Upadhyay, fondateur de Lord’s Mark Industries Pvt. Ltd.

Le marché du diagnostic in vitro en Inde est sur le point de traverser un cycle de croissance exponentiel avec une projection de croissance annuelle de 7,10% jusqu’en 2026. La pandémie de COVID-19 a nécessité la nécessité d’augmenter la capacité de fabrication locale en mettant l’accent sur une plus grande efficacité opérationnelle. La prévalence élevée des maladies chroniques, l’augmentation de l’utilisation des diagnostics au point de service (POC) et la sensibilisation croissante et l’acceptation massive de la médecine personnalisée sont devenues des facteurs favorables pour propulser l’industrie indienne du DIV sur une trajectoire de croissance à grande échelle.

« Avec le gouvernement Modi qui déploie un programme PLI pour le secteur de la fabrication de dispositifs médicaux, les fabricants de DIV seront incités à augmenter leur production nationale et à améliorer la compétitivité des coûts des dispositifs indiens sur le marché mondial. En mettant clairement l’accent sur la réduction des factures d’importation, le programme offre également des incitations sur les ventes supplémentaires de produits fabriqués en Inde. Les multinationales du secteur de la santé comme Roche et Abbott peuvent avoir besoin d’étendre leur présence locale pour tirer parti des avantages de programmes comme PLI et Atmanirbhar Bharat Abhiyaan », a conclu Ankur Gupta, partenaire associé, Singhi Advisors.

