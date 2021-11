Actualités de Joe Biden : Boris Johnson est invité à dire au président américain de « m’occuper de vos affaires » | Politique | Nouvelles

Jayne Adye s’exprimait au cours d’une semaine au cours de laquelle M. Biden s’est rendu au Royaume-Uni pour le sommet environnemental COP26 à Glasgow. Et le directeur de la campagne Get Britain Out a suggéré que plutôt que de « se plier » à l’ancien sénateur du Delaware, le Premier ministre ferait mieux de lui tenir tête et de faire un point sur la souveraineté britannique.

Mme Adye a déclaré: «Franchement, la volonté de se prosterner devant un dirigeant étranger pour un lambeau de sa légitimité presque inexistante ne fait que donner l’impression que le Royaume-Uni est faible sur la scène mondiale.

« Tout comme se prosterner devant les exigences de Joe Biden pour un impôt minimum mondial sur les sociétés, se moque de l’idée que le Premier ministre Boris Johnson veut être le leader de Global Britain sur la scène mondiale. »

La Grande-Bretagne ne s’est pas libérée des « chaînes » de l’UE « seulement pour accepter d’être dictée par un président qui ne tient pas ses propres promesses et peut à peine réussir à organiser une conférence de presse, sans parler de prendre en charge le supposé ‘ Leader du monde libre’ », a souligné Mme Adye.

Elle a déclaré: « Bien que le président Biden puisse penser que les Britanniques veulent écouter ce qu’il a à dire, la vérité est que nous nous en moquons !

« Si la chaussure était sur l’autre pied, les États-Unis nous diraient de ‘m’occuper de nos affaires’.

« Il est temps que Boris Johnson adopte la même approche avec Biden. »

« Nous ne serons pas dictés par ceux que nous n’avons pas élus.

Elle a souligné: «Ce n’est pas comme si le Royaume-Uni était sur le point de conclure un accord commercial avec les États-Unis en échange du manque de colonne vertébrale de Boris – pas qu’un tel accord vaudrait la peine de vendre notre souveraineté pour.

« Mais au moins le Royaume-Uni obtiendrait quelque chose en retour si tel était le cas. »

M. Biden, qui a battu Donald Trump lors de l’élection présidentielle de l’année dernière et qui a des ancêtres irlandais, a été franc sur le sujet de l’Irlande du Nord.

S’exprimant à la Maison Blanche en septembre, il a déclaré qu’il se sentait « très fort » pour le protocole.

Il a expliqué: « Nous avons dépensé énormément de temps et d’efforts, les États-Unis, c’était un effort bipartite majeur fait.

« Et je n’aimerais pas du tout voir, et je pourrais ajouter que beaucoup de mes collègues républicains aimeraient voir, un changement dans les accords irlandais, le résultat final ayant une frontière fermée en Irlande. »

Le protocole d’Irlande du Nord est le mécanisme convenu par l’UE et le Royaume-Uni pour éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Les accords sont controversés car ils maintiennent effectivement le nord dans le marché unique de l’UE pour les marchandises, ce qui, selon les critiques de la communauté unioniste, équivaut à une frontière le long de la mer d’Irlande.

Les querelles sur le sujet caractérisent les relations entre le Royaume-Uni et l’UE depuis le Brexit, et M. Johnson subit une pression croissante pour déclencher l’article 16, suspendant ainsi les accords.