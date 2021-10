Actualités de Joe Biden : le Royaume-Uni au bord d’un « conflit diplomatique avec les États-Unis » | Politique | Nouvelles

Avec les tensions du Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE sur le fil du rasoir, l’expert politique et directeur du Centre européen d’économie politique internationale, David Henig a averti que la situation pourrait empirer. Alors que la perspective d’une guerre commerciale entre Bruxelles et Londres se profile, M. Henig a souligné que Washington pourrait également être jeté dans le mélange. Et cela pourrait mettre le Premier ministre sur une trajectoire de collision avec le président américain, au moment même où M. Biden se prépare à atterrir sur le sol britannique pour la COP26 à Glasgow.

M. Henig a déclaré: « Étant donné les conséquences potentielles du déclenchement de l’article 16, notamment une guerre commerciale avec l’UE et un conflit diplomatique avec les États-Unis, nous ne sommes pas en position de force.

« Bien que je soupçonne les ministres du gouvernement de ne pas en dire autant. »

Le président américain a réitéré sa position sur le protocole d’Irlande du Nord et son soutien à l’UE tout au long des pourparlers sur le Brexit.

Pendant son mandat de vice-président américain sous Barack Obama, M. Biden a réitéré sa position contre le Brexit et a insisté sur le fait que cela aurait des conséquences désastreuses pour le Royaume-Uni.

Depuis que le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE, le président américain a également appelé les deux parties à maintenir le protocole d’Irlande du Nord pour protéger l’accord du vendredi saint.

Cependant, en raison des problèmes liés au commerce dans la province, Sky News rapporte que le Premier ministre a réuni un comité pour discuter des conséquences du déclenchement de l’article 16.

Le cabinet XO a maintenant été transformé en comité GB(O) ou Global Britain (O), à l’intérieur de Whitehall.

Bien qu’aucune décision n’ait encore été prise sur l’utilisation de l’article 16, les responsables britanniques ont déjà discuté du processus et des conséquences de cette utilisation.

JUST IN: Les Britanniques commencent à boycotter les produits français alors que les guerres de pêche du Brexit explosent

Bien que l’UE ait proposé un plan pour supprimer les contrôles de certaines marchandises circulant entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, Lord Frost a affirmé que la proposition n’allait pas assez loin cette semaine.

Il a déclaré au comité d’examen européen de la Chambre des communes : « Je ne suis pas sûr qu’ils offriraient le genre de libéralisation ambitieuse du commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord que nous souhaitons, mais ce que nous essayons de tester, c’est s’ils pouvaient trouver la base pour aller plus loin que ce qu’ils ont mis sur la table.

« C’est le genre de discussions que nous avons eues et elles ont été assez constructives jusqu’à présent, mais les écarts entre nous restent importants, et il y a beaucoup de travail à faire. »

L’article 16 permet à chaque partie de suspendre certaines parties de l’accord si un préjudice indu est causé au commerce.

Lord Frost a affirmé que le seuil d’utilisation de la procédure avait déjà été atteint lors de la session du comité.

Il a déclaré aux députés: « Il est très inhabituel dans un traité international que les différends soient réglés par le tribunal de l’une des parties et c’est le principe fondamental que nous prenons en compte, et la chose fondamentale que nous devons retirer des arrangements à l’avenir,

« Ce serait bien mieux pour la stabilité, la prospérité et la certitude pour tout le monde en Irlande du Nord si nous pouvions parvenir à un accord ambitieux avec l’UE qui résoudrait le problème, car nous pourrions alors passer à autre chose et tout le monde saurait où il en est. Je suis toujours en se concentrant là-dessus.

« Comme nous l’avons dit, nous pensons que le test d’utilisation de l’article 16 est réussi, mais nous aimerions toujours parvenir à un accord convenu si nous le pouvons, et c’est ce que nous essayons de faire. »

Des responsables de l’UE sont arrivés au Royaume-Uni pour des discussions sur l’Irlande du Nord alors que les tensions entre les parties restent élevées.

En cas d’échec, on pense que le Royaume-Uni pourrait promulguer l’article 16 à la suite du sommet de la COP26.