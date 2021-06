Actualités de Katie Hopkins : une militante anti-LGBT qui a harcelé la sœur de Jo Cox se tenait à côté de la star | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Shakeel Afsar a confronté Kim Leadbeater vendredi alors qu’elle faisait campagne pour devenir la prochaine députée dans l’ancien siège de Batley and Spen de sa défunte sœur dans le Yorkshire. Bien qu’il ne soit pas originaire de la circonscription, M. Afsar a déclaré au candidat travailliste : « Les Cachemiriens britanniques ont percé les mensonges des travaillistes.

“Nous avons vu comment les députés ont forcé l’endoctrinement LGBT sur les enfants.”

Elle a rétorqué : « Vous savez ce que je ne vais pas supporter – vous me criez dessus – une femme innocente qui s’est présentée pour la vie publique.

« C’est ma communauté. Ne viens pas ici et ne me crie pas dessus dans la rue. La communauté musulmane de Batley et Spen mérite mieux que cela.

Il est apparu depuis que M. Afsar – qui se décrit comme un entrepreneur et propriétaire sur Twitter – était l’un des principaux manifestants lors des manifestations controversées de l’école primaire d’Anderton Park.

Cela a été accordé et rendu permanent en novembre 2019.

Dans les documents judiciaires, M. Afsar a été désigné comme principal manifestant – bien qu’il n’ait pas eu d’enfants qui soient allés à l’école.

Au cours des manifestations – qui ont duré une grande partie de 2019 – M. Afsar et son collègue manifestant Amir Ahmed sont apparus aux côtés de Mme Hopkins.

Le 2 juin de la même année, Mme Hopkins – qui a ouvertement critiqué l’islam – se tenait à leurs côtés en souriant.

Partageant l’image sur Twitter, Mme Hopkins – qui a depuis été expulsée de la plate-forme – a tweeté : #AndertonParkPrimarySchool.”

M. Afsar a retweeté Mme Hopkins et a déclaré: “En tant que communauté, nous resterons tolérants envers TOUT, même si nous Totallt [sic] Pas d’accord et nous apprendrons à CO EXSISTER [sic]. “

Son compte a également été suspendu plus tard par Twitter.

Faire appel aux côtés de la personnalité des médias – qui a autrefois comparé les migrants aux cafards – a déclenché la colère à l’époque.

Un utilisateur a tweeté : « Sérieusement, Shakeel. Katie est au-delà de la rédemption et vous utilise comme un pion. Ne vous alliez pas avec les intolérants pour lutter contre l’intolérance – ça ne marche pas comme ça.

Un autre a déclaré : « C’est tellement, tellement, tellement embarrassant pour vous. »

Pendant ce temps, un troisième a écrit : « Des ravages du narcissisme et de l’autopromotion.

« Si vous vous souciez vraiment de protéger les enfants musulmans, vous n’inviteriez pas quelqu’un qui les traite de vermine dans votre maison.

« SUR EID ! Tout cela ne concerne que vous et votre ego. Tellement insultant.