Actualités de la Chambre des Lords: Des pairs demandent la suppression des uniformes scolaires «répressifs» | Politique | Nouvelles

Le comte de Clancarty a déclaré à la Chambre des lords qu’aujourd’hui, les uniformes scolaires devraient être mis au rebut. Il a déclaré que cette exigence était une « idée dépassée » et faisait partie d’une « politique éducative plus large allant à l’encontre d’une approche de l’éducation centrée sur l’enfant ».

«Il s’agit d’une idée dépassée, qui est en fin de compte un aspect répressif du système éducatif lui-même, conçu pour garder les enfants en ligne et, en fait, une partie de la politique éducative plus large qui va à l’encontre d’une approche de l’éducation centrée sur l’enfant.

« Il y a un scepticisme croissant concernant les uniformes scolaires et le gouvernement et les écoles devraient écouter ces voix. »

Il a déclaré: « Alors que plus de 90 pour cent des écoles en Angleterre insistent sur les uniformes scolaires, un pourcentage beaucoup plus faible de parents – environ 67 pour cent – est en faveur d’eux.

Le comte a poursuivi en suggérant que les uniformes scolaires étaient classistes, les familles les plus pauvres étant plus mal loties car il est «particulièrement facile» de repérer les personnes issues de milieux à faible revenu.

Le pair indépendant de crossbench a ajouté: « C’est le bon endroit pour les adolescents, en particulier, pour tester ce qu’il faut porter et trouver leur propre style, et c’est en soi une partie importante de l’éducation. »

« De plus, dans leurs directives, le département déclare qu’une politique de l’uniforme scolaire » découle des devoirs imposés à tous les organes directeurs par la loi pour garantir que les politiques scolaires encouragent le bon comportement et la discipline parmi les élèves « . »

« Cela a créé un grand bouleversement parmi les élèves et ceux qui ne pouvaient pas se permettre le dernier » équipement « , comme ils l’appelaient, étaient souvent injuriés et intimidés. »

Mark Lehain, directeur de la Campagne pour le bon sens, a également rejeté la suggestion.

Il a déclaré à Express.co.uk: «Avoir un uniforme intelligent est l’une des choses les plus simples et les plus efficaces qu’une école puisse faire pour être inclusive.

«Cela permet aux élèves de vivre leur journée sans se soucier de la dernière mode ou des accessoires coûteux.

« Et ne pas avoir à s’inquiéter de ce qu’il faut porter signifie qu’ils peuvent se concentrer sur ce qui compte le plus: apprendre beaucoup et s’exprimer à travers leur travail et leurs actions, pas sur les vêtements. »