Actualités de la division poids léger WBC

Récemment, le champion poids léger intérimaire WBC Ryan Garcia a informé le WBC qu’il prenait congé de la boxe pour répondre à des problèmes de santé.

Le WBC soutient pleinement et inconditionnellement le champion Garcia et restera proche de lui pendant ce processus. Le Conseil des gouverneurs du WBC évaluera votre situation une fois que vous serez prêt à retourner sur le ring.

Le WBC a reçu une demande pour sanctionner le combat entre le poids léger n ° 2 Javier «Abejón» Fortuna (36-2-1, 25 KOs) contre le prétendant n ° 5 super poids plume Joseph «Jo Jo» Díaz (31 -1 -1, 15 KOs) pour le championnat du monde WBC Interim Lightweight. Le combat de Fortuna contre Diaz est prévu le 9 juillet 2021 à Los Angeles, en Californie.

Un compte rendu des événements qui ont conduit à la demande de Javier Fortuna place cette demande dans le bon contexte.

En décembre 2019, Javier Fortuna a atteint la position n ° 1 du classement mondial des poids légers WBC. Devin Haney, alors champion du monde des poids légers WBC, n’a pas pu défendre son titre en raison d’une blessure à l’épaule, ce qui a incité le WBC à le nommer Champion WBC en récréation, quittant le championnat du monde des poids légers WBC. Le WBC a alors ordonné un combat entre le n ° 1 Javier Fortuna et le n ° 2 Luke Campbell pour le championnat WBC World Lightweight vacant. Ce combat était réservé et prévu pour avril 2020. En raison de la pandémie COVID-19, le Fortuna vs. Campbell n’a pas réussi, ce qui a donné au champion de la récréation Devin Haney suffisamment de temps pour se remettre de sa blessure. Le champion de la récréation Devin Haney a demandé au WBC d’être réintégré en tant que champion du monde à la lumière de son rétablissement. Le WBC a accordé cette demande, ainsi qu’une défense volontaire de son titre. Le WBC a également accepté de sanctionner le combat Fortuna vs Campbell pour le championnat du monde WBC Interim Lightweight, en raison du fait qu’ils avaient signé un contrat pour se battre pour le championnat WBC. Par la suite, Matchroom, le promoteur de Campbell, a demandé que le champion WBC sanctionne la défense volontaire de Haney contre le # 2 Luke Campbell. Ce combat n’a jamais eu lieu. Javier Fortuna devait affronter plusieurs fois l’ancien champion du monde et le numéro 3, Jorge Linares. Ce combat était censé avoir lieu en août 2020. Linares a contracté Covid-19 quelques semaines avant son combat contre Fortuna, ce qui a entraîné l’annulation de ce combat. En novembre 2020, Fortuna a arrêté Antonio Lozada en six tours. Fortuna devait combattre le champion du monde WBC alors par intérim, Ryan Garcia. Ce combat aurait eu lieu en juillet 2021, mais a été annulé en raison des problèmes médicaux persistants de Champion Garcia.

Étant donné que Javier Fortuna n’a pas été en mesure de concourir pour un championnat WBC pour des raisons indépendantes de sa volonté, et sur la base du mérite de sa demande, le WBC a décidé de l’attribuer. Par conséquent, le WBC sanctionnera le combat Javier Fortuna contre Joseph Díaz pour le championnat du monde WBC Interim Light. Le gagnant affrontera le vainqueur de Haney vs Linares.