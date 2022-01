Actualités de la princesse Beatrice: la maman royale rend un adorable hommage à bébé Sienna et Wolfie | Royale | Des nouvelles

La petite-fille de la reine, 33 ans, a été aperçue en train de rendre un hommage affectueux à sa famille alors qu’elle sortait faire du shopping à Londres. Beatrice, qui est 10e sur le trône, a accueilli son premier bébé fin septembre avec son mari Edoardo Mapelli Mozzi, 38 ans.

Le couple a partagé une déclaration révélant qu’ils avaient choisi de nommer le bébé royal Sienna.

Dans un Tweet publié à l’époque, la princesse d’York a partagé une empreinte des pieds de son nouveau-né avec la déclaration : « Nous sommes ravis de partager que nous avons nommé notre fille Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

« Nous allons tous bien et Wolfie est le meilleur grand frère de Sienna. »

Le royal est également la belle-mère de Christopher Woolf, six ans, surnommé Wolfie.

Cependant, alors qu’elle était photographiée lors de l’événement sportif, la duchesse a été vue en train d’accessoiriser avec un collier rendant hommage au prince Harry, 37 ans, et au bébé Archie.

Sa chaîne en or, qui appartenait à la marque Mini Mini Jewels, comportait deux plaques d’identité avec les initiales H pour Harry et A pour Archie.

Meghan a été vue en train de jouer avec le délicat collier à plusieurs reprises au cours de l’événement.

Selon le site Web de Mini Mini Jewels, les étiquettes sont en or 14 carats et comportent des pierres de naissance allant de l’émeraude et du rubis au grenat.

Le duc de Sussex, né le 15 septembre, a une pierre de naissance en saphir tandis que le petit Archie a une émeraude car il est né en mai.