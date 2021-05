Actualités de la princesse Diana : l’amie de la princesse Diana repère trois similitudes avec Meghan Markle | Royale | Nouvelles

Meghan a fait la une des journaux à plusieurs reprises au cours des derniers mois alors qu’elle rejoignait son mari Harry pour partager des détails choquants sur les raisons pour lesquelles ils avaient quitté la famille royale l’année dernière, Meghan a déclaré qu’elle se sentait suicidaire en tant que royale et a affirmé qu’un membre anonyme de la famille royale avait fait un commentaire sur le teint de son fils Archie. L’entraîneur vocal Stewart Pearce, qui a formé Diana pour ses engagements publics, a repéré de nombreuses similitudes entre Meghan et Diana. Il a dit que la première similitude est que les deux femmes ont décidé de « dire sa vérité », avec Diana dans l’interview de Martin Bashir Panorama et Meghan dans l’interview d’Oprah Winfrey.

Meghan a également parlé de ses difficultés avec son fils Archie qui ne recevait pas de sécurité après qu’il n’ait pas été fait prince.

Elle a également suggéré qu’Archie n’avait pas été fait prince à cause de sa race, même si les règles fixées par George V signifiaient qu’il n’avait pas le droit de l’être.

Oprah a demandé: “Pensez-vous que c’est à cause de sa race? Je sais que c’est une question chargée.”

Meghan a déclaré: “Pendant les mois où j’étais enceinte, à peu près à la même époque, nous avons donc (eu) la conversation selon laquelle il ne recevra pas de sécurité, il ne recevra pas de titre.

“Et aussi des inquiétudes et des conversations sur la couleur de sa peau à sa naissance.”

Le palais de Buckingham s’est dit « attristé » par les affirmations de Harry et Meghan, mais a ajouté que « certains souvenirs peuvent varier ».

Meghan a également laissé entendre qu’il aurait pu y avoir une occasion manquée pour ses liens biraciaux d’aider à changer l’image de la famille royale dans le Commonwealth lors de l’interview d’Oprah.

Elle a déclaré: «Le Commonwealth est une partie importante de la monarchie et j’ai vécu au Canada, qui est un pays du Commonwealth, pendant sept ans.

“Mais ce n’est que lorsque Harry et moi étions ensemble que nous avons commencé à voyager à travers le Commonwealth, je dirais 60 pour cent, dont 70 pour cent sont des personnes de couleur, n’est-ce pas?”

Elle a déclaré : « J’aimerais être la reine du cœur des gens, dans le cœur des gens, mais je ne me vois pas être la reine de ce pays. »

Elle a également parlé ouvertement de son propre bien-être mental, notamment de sa dépression postnatale après la naissance du prince William, et du manque de compréhension qu’elle avait reçu des membres du cabinet.

Diana a déclaré : « Eh bien, cela a donné à tout le monde une nouvelle étiquette merveilleuse – Diana est instable et Diana est mentalement déséquilibrée. Et malheureusement, cela semble avoir été bloqué au fil des ans.”

D’autres sujets comprenaient le traitement de l’attention médiatique « intimidante » et le fait d’être suivi par les photographes, ainsi que les livres écrits sur sa famille.

Au cours des derniers mois, Harry a également parlé publiquement de ses propres difficultés avec l’attention des médias et de sa santé mentale.

Il a également déclaré à Oprah que sa famille n’avait pas parlé de la mort de Diana en 1997 et s’attendait à ce qu’il fasse juste face à l’attention de la presse et à la détresse mentale qui en résultent.

Il a déclaré: “Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il disait à William et moi:” Eh bien, c’était comme ça pour moi, donc ça va être comme ça pour toi “.

“Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir, en fait bien au contraire – si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que quelles que soient les expériences négatives que vous avez eues, vous pouvez faites-le bien pour vos enfants.”